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Demet Akalın’dan Sibel Can’a olay yaratan yorum!

Demet Akalın’dan Sibel Can’a olay yaratan yorum!
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Müge Dağıstanlı’nın Sibel Can’ın kırmızı elbiseli yeni görüntülerini paylaşmasının ardından Demet Akalın’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Akalın, Sibel Can’ı uçakta gördüğünü belirterek sahne kostümüyle ilgili düşüncesini paylaştı.

Sibel Can’ın kırmızı elbiseyle sahne aldığı yeni görüntüler gündem oldu. Müge Dağıstanlı, ünlü sanatçının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, gönderinin altına Demet Akalın da dikkat çeken bir yorum bıraktı.

Akalın, Sibel Can’ı yakın zamanda uçakta gördüğünü belirterek sanatçının görüntüsü ve tercih ettiği kostüm hakkında düşüncesini dile getirdi.

DEMET AKALIN’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Ünlü şarkıcı, Müge Dağıstanlı’nın paylaşımının altına şu yorumu yaptı:

“Ben geçen uçakta gördüm şok! Hiç bu kadar kilolu değil anlamıyorum kostüm ısrarını”

Demet Akalın’ın bu yorumu dikkat çekerken, Sibel Can’dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama ya da tepki gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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