Türkiye, KYB'den PKK ile bağlarını tamamen koparmasını bekliyor

Türkiye, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin, (KYB) son terör saldırılarıyla gündeme gelen PKK ile "tüm bağlarını tam olarak sona erdirmesini" bekliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, bu gerçekleşene kadar Türkiye'nin tedbir almaya devam edeceğini belirtti. PKK'nın Süleymaniye'deki hastanesinin örgüt için önemli bir işlev gördüğünü vurgulayan Dışişleri yetkilisi, Süleymaniye'deki havalimanlarının zaman içerisinde PKK'nın ihtiyaçları için kullanılan bir hava üssü haline getirildiğini belirtti.

Türkiye, Irak'taki siyasetin önemli güçlerinden biri olan KYB'nin, son terör saldırılarıyla gündeme gelen terör örgütü PKK ile tüm bağlarını sona erdirmesini bekliyor. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin tedbir almaya devam edeceğini kaydetti. PKK ile KYB arasında ideolojik bağlantı olduğunu belirten yetkili, Celal Talabani'nin 2017'de ölmesinin ardından KYB içindeki liderlik bunalımı ve tarafların güç kazanabilmek için kurduğu bağlantıların KYB ile PKK arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini kaydetti. Yetkili, Süleymaniye'nin PKK merkezi haline geldiğini belirterek KYB ve PKK arasındaki işbirliği bağlamında şunları ifade etti:

"SÜLEYMANİYE'DE PKK OFİSLERİ AÇMASINA MÜSAADE EDİLDİ"

"KYB, örgüt mensuplarına oturma izni veriyor. Örgüt unsurlarına, Süleymaniye'de siviller arasında gizlenme imkanı sağlanıyor. Sevk-idare merkezlerinin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan güvenli çalışma ortamı Süleymaniye'de sunuluyor. Geçmişte, KYB'nin PKK ile yaptığı gizli anlaşmalarla Süleymaniye'de PKK ofisleri açmasına müsaade edildi.

Örgütün Süleymaniye'deki hastanesi, ileri uzmanlık gerektiren ameliyatlar da dahil olmak üzere yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması açısından kilit öneme sahip. Bu hastane, örgüte moral açısından da çok önemli bir işlev görüyor. Süleymaniye'deki havalimanlarının zaman içerisinde, örtülü faaliyete uygun hale getirilerek PKK'nın ihtiyaçları için kullanılan bir hava üssü haline getirildiği tespit edildi. Örgüt buradan iletişim kuruyor ve teknoloji temin ediyor."

KYB'nin Suriye'deki PKK/YPG unsurlarına eğitim verdiğinin ortaya çıktığına ve PKK'nın Suriye ve Irak arasındaki geçişkenlikle her iki ülkenin sahasını kullanma gayretinde olduğuna işaret eden Dışişleri yetkilisi; "2023 Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen PKK helikopterlerinin Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığı belirlendi" dedi.

"3 NİSAN 2023'TEN BERİ SÜLEYMANİYE HAVALİMANI'NA GİDEN VE ORADAN KALKAN UÇAKLARIN TÜRK HAVA SAHASINI KULLANMALARINA İZİN VERİLMİYOR"

Ankara'nın başından beri PKK ile artan ilişkileri konusunda KYB'yi uyardığına dikkat çeken yetkili, "2017'de Ankara'daki KYB bürosu kapatıldı. Süleymaniye'de bulunan ve konsolosluk hizmetleri sunan Türkiye'nin Konsolosluk Ajanlığı 26 Aralık 2019 tarihinde kapatıldı. 3 Nisan 2023'ten beri Süleymaniye Havalimanı'na giden ve oradan kalkan uçakların Türk hava sahasını kullanmalarına izin verilmiyor. Türkiye KYB ile angajmana girmiyor, Türkiye'ye ziyaret talepleri kabul görmüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu bağlamda KYB'den beklentisinin "PKK ile bağlarını tam olarak sona erdirmesi" olduğunu belirten yetkili, "Bu gerçekleşene kadar tedbir alınmaya devam edilecek" dedi.