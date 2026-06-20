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13. Türkiye-İngiltere Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı Londra'da yapıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-İngiltere arasındaki 13. Üst Düzey Askeri Diyalog toplantısının 17-18 Haziran'da Londra'da yapıldığını duyurdu. Görüşmelerde eğitim ve işbirliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- İngiltere Üst Düzey Askeri Diyalog toplantılarının 13'üncüsünün 17-18 Haziran tarihlerinde Londra'da yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantının, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral D. Sharon Nesmith başkanlığında, iki ülke heyetlerinin katılımıyla Londra'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, karşılıklı eğitim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere ilişkin olumlu görüşmeler yapıldığı, ayrıca Orgeneral Ergün'ün Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile görüşme gerçekleştirdiği ve Londra Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini ziyaret ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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