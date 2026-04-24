Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: "Yeniden Cumhuriyet Mücadelesinin Bir Sonraki Aşaması 1 Mayıs'ta Ankara'da Anıtpark'ta Bir Araya Gelecek"

(ANKARA) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Gençlik Parkı'ndan Birinci Meclis'e yürüdü. THTM Genel Yürütme Kurulu Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, 1 Mayıs çağrısı yaparak "Yeniden Cumhuriyet olacak, holdinglere ve tarikatlara karşı mücadele edeceğiz. Emek ve Cumhuriyet mücadelesini birlikte vermek zorundayız. İşte bunu bilenler, işte bu irade burada toplandık, yeniden Cumhuriyet mücadelesinin bir sonraki aşaması 1 Mayıs'ta Ankara'da Anıtpark'ta bir araya gelecek" dedi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, "Sömürüye karşı, Cumhuriyet için ayağa" sloganıyla toplanarak Gençlik Parkı'ndan Birinci Meclis'e yürüdü. Gençler, emekliler ve farklı mesleklerden emekçilerin kitlesel olarak katıldığı eylemde, tarikatlara ve sömürüye karşı mücadele mesajları verilerek 1 Mayıs'a çağrı yapıldı.

Eyleme, THTM Keçiören temsilciliği iki farklı grupla katılırken, Dikmen Halk Temsilcileri Meclisi, Mamak Halk Temsilcileri Meclisi ve THTM Çankaya temsilciliği yürüyüşte yerini aldı. Yürüyüşe, öğrenci İnisiyatifleri ile THTM'nin Ankara'daki meslek inisiyatiflerinden Öğretmen, Akademi, Sağlıkçılar, Mimar Mühendis, Psikoloji ve Akıl Sağlığı Emekçileri, Kamu Büro Emekçileri, Görsel Sanatlar, Hukukçular İnisiyatifleri katıldı.

THTM'nin yürüyüşüne çeşitli cumhuriyetçi kurumlardan temsilciler de destek verdi. Büro İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Eğitim İş 3 Nolu Şube Başkanı Mesut Baran, Eğit-Der Başkent Şube Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Atakul ve Keçiören Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri THTM'nin yürüyüşüne eşlik ettiler. Atatürk Bulvarı boyunca gericiliğe karşı aydınlanma, saltanata karşı Cumhuriyet ve zorbalığa karşı özgürlük taleplerini yükselterek Ulus meydanına gelen kitle, 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin önüne kürsü kurdu.

"Yeniden Cumhuriyet mücadelesinin bir sonraki aşaması 1 Mayıs"

THTM Genel Yürütme Kurulu Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı koruyamıyoruz, daha bu hafta başımıza gelenlere, üst üste yaşadıklarımıza bakın. 100 yıl içerisinde bir bayram günü olmaktan çıktı 23 Nisanlar, o yüzden mücadele günü diyoruz. Şunu söylemek lazım, karşı devrim galebe çalmıştır. Ulusun egemenliği olacaksa ulustan korkarak olmaz. O her sokağa çıkmak istediğinde, kendi kaderini tayin etmek için alanlara meydanlara çıktığında onu bastırarak, ondan korkarak egemenlik olmaz ama bu halktan korktular. Şimdi bakar mısınız kuruluşunu kutladığımız Meclis'in bugününe. Hepsi patron sevicilikte, dincilikte yarışıyorlar. O yüzden 100. yılında dediğimiz gibi bugün hala güncel, yeniden Cumhuriyet olacak, holdinglere ve tarikatlara karşı mücadele edeceğiz. Emek ve Cumhuriyet mücadelesini birlikte vermek zorundayız. İşte bunu bilenler, işte bu irade burada toplandık, yeniden Cumhuriyet mücadelesinin bir sonraki aşaması 1 Mayıs'ta Ankara'da Anıtpark'ta bir araya gelecek."

Kaynak: ANKA