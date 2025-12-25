Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl Türkiye ve 149 ülkede 50 milyon 773 bin ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, 50. kuruluş yılında yurt içi ve yurt dışında eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetlerin desteklenmesine ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor.

1975 yılında kurulan vakıf, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" şiarıyla din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden dünyanın farklı coğrafyalarındaki yardım faaliyetlerini bu yıl da sürdürdü.

Vakıf, 2025 yılında Türkiye ve 149 ülkede 50 milyon 773 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulundu.

Ramazan ayında Türkiye başta olmak üzere 83 ülke ve 437 bölgede yardım çalışmaları gerçekleştiren TDV, 2 milyon 156 bin ihtiyaç sahibine gıda ve temel yardım malzemesi ulaştırdı.

Vekalet yoluyla kurban kesim programı kapsamında hayırseverlerin emanet ettiği 898 bin 450 hisse kurban, 81 ülke ve 398 bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kurban etlerinden 1 milyon 185 bini Filistinli olmak üzere toplam 37 milyon 285 bin 675 kişi faydalandı.

Vakıf, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanı bağışlarıyla da 1 milyon 744 bin 205 kişiye et dağıtımı yaptı.

Gazze'ye kesintisiz insani yardım yapıldı

TDV, Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları kapsamında Gazze'ye yönelik yardımları kesintisiz sürdürdü.

Bu yıl gıda kolisi, sıcak yemek, içme suyu, kıyafet, barınma malzemeleri, bebek maması ve hijyen setleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleriyle Gazze'de 4 milyon 487 bin 287 kişilik yardım gerçekleştirildi.

Ekim 2023'ten bu yana bölgeye, 1305 tır insani yardım malzemesi ulaştıran vakıf, Gazze'de toplam 9 milyon 154 bin 574 kişilik yardımı dağıttı.

Böylece Filistin için yapılan yardımların toplam değeri 42 milyon 600 bin dolara ulaştı.

İnsani krizin yaşandığı bölgelere yardımlar devam etti

Esed rejiminin devrildiği Suriye'de yürütülen insani yardım faaliyetleri kapsamında 1 milyon 163 bin 500 kişiye temel insani yardım ulaştırıldı.

İç savaş ve doğal afetlerin etkili olduğu Sudan, Yemen ve Arakan'da ise 88 bin 523 kişiye insani yardım sağlandı.

TDV, AFAD tarafından 8 ilde akredite edilen, 8 ilde ise akreditasyon süreci devam eden 16 ekipten oluşan 469 kişilik arama kurtarma personeliyle afetlere müdahale etti.

Envanterindeki araç ve lojistik ekipman sayısını 58'e çıkaran vakıf, bu yıl yangın ve deprem başta olmak üzere afet çalışmaları kapsamında 64 bin 500 afetzedeye destek verdi.

Depremde zarar gören cami ve Kur'an kurslarının onarımına destek

TDV, ülke genelinde bulunan 1003 şubesi aracılığıyla bu yıl yurt içinde 506 bin 646 ihtiyaç sahibine nakdi ve ayni yardım ulaştırdı.

Vakıf ayrıca cami, külliye, öğrenci yurdu ve hizmet binaları gibi kalıcı eserlerle de faaliyetlerini sürdürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören 262 cami için 381 milyon lira, 38 Kur'an kursu için 69 milyon lira destek sağlandı.

Yurt içi ve yurt dışında devam eden inşaat ve bakım onarım çalışmaları için 2025 yılında toplam 850 milyon liraya yakın kaynak kullanıldı.