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Türkiye'den Venezuela'ya 30 Ton Yardım

Türkiye'den Venezuela'ya 30 Ton Yardım
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Türkiye, Venezuela'da 25 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 ton insani yardım malzemesi gönderdi. AFAD koordinasyonunda, çadır ve tıbbi malzeme taşıyan 2 uçak Kayseri'den yola çıktı.

Türkiye'den, depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Venezuela'da 25 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AFAD koordinasyonunda Venezuela'daki çalışmalara destek vermek ve Türkiye'nin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla faaliyet yürütülüyor.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığına ait 2 uçak ile bölgeye ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri gönderildi.

Kayseri'den yola çıkan uçaklarla İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından sağlanan 275 çadır ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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