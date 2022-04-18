Türkiye'den yola çıkan 4'üncü 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 4'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı.

Ankara'dan 30 Mart'ta yola çıkan 1478 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan tren, Türkmenistan sınırındaki Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'a giriş yaptı.

Turgundi Sınır Kapısı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, AFAD, Türk Kızılay, Afgan Kızılayı yetkilileri, TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz ve Afgan yetkililer katıldı.

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, "İyilik Treni"nde ağırlıklı olarak gıda malzemesi bulunduğunu söyledi.

Malzemelerin Herat'ta paketlenip dağıtıma hazır hale getirilerek tüm vilayetlerdeki ihtiyaç sahibi her aileye 70'er kilogramlık paketlerin dağıtılacağını aktaran Aslan, trendeki malzemelerin indirme işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye, İran, Türkmenistan topraklarından geçerek Afganistan'a ulaşan "İyilik Treni", 4 bin 168 kilometre yol kat etti.