Türkiye'den Lübnan'daki Filistinlilere ve yerinden edilenlere 2 bin ton un yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Lübnan'daki Filistinlilere ve yerinden edilmiş ailelere 2 bin ton un yardımı ulaştırdı.

Yardımların teslimi dolayısıyla Beyrut Limanı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Bassam Nabulsi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Lübnan Direktörü Dorothee Klaus katıldı.

Afad tarafından gönderilen 2 bin ton un, Lübnan'daki Filistinli mültecilere ve İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailelere dağıtılacak.

Türkiye'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların süreceği belirtildi.

"Lübnan'la olan dayanışmamız devam edecek"

Büyükelçi Lütem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarının sürdüğünü belirtti.

Kısa süre önce Sağlık Bakanlığının Lübnan'a ilaç yardımı yaptığını hatırlatan Lütem, Türkiye'nin İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek verdiğini söyledi.

Lütem, çadırların yanı sıra gıda, giyim ve diğer insani yardım malzemelerinin de gönderildiğini belirterek, "Son 2,5 yıl içinde sağladığımız yardımların bugün itibarıyla 4 bin tonu aştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın hiç hak etmediği acılar yaşadığını dile getiren Lütem, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım nedeniyle halen yaklaşık 300 bin Lübnanlının evlerine dönemediğini kaydetti.

Lütem, "Ülkemizin desteği devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık şekilde söylediler: Ülkemizin güvenliği bizim sınırlarımızdan değil, Şam'dan, Beyrut'tan başlıyor." diye konuştu.

Lübnan ile tarihi bağlara dikkati çeken Lütem, "Lübnan'la olan dayanışmamız devam edecek." dedi.

"Bu, dayanışmanın, dostluğun ve insani ortaklığın samimi bir ifadesidir"

Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Nabulsi ise törende yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı girişim, Türkiye'nin devlet kurumları ve başta AFAD olmak üzere insani yardım kuruluşları aracılığıyla Lübnan'a uzun yıllardır sunduğu destek ve insani yardımların devamı niteliğindedir." dedi.

Türk kurumlarının zorlu dönemlerde ve krizlerde Lübnan'ın yanında durduğunun altını çizen Nabulsi, Türkiye ile işbirliğine büyük değer verdiklerini vurguladı.

Nabulsi, Türkiye ve UNRWA'nın Lübnan'daki insani ihtiyaçların karşılanmasında iki temel ortak olduğunu belirtti.

Un yardımının ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gıda güvenliği açısından özel önem taşıdığını ifade eden Nabulsi, "Biz bu katkıyı yalnızca maddi bir yardım olarak görmüyoruz. Bu, dayanışmanın, dostluğun ve insani ortaklığın samimi bir ifadesidir." diye konuştu.

Nabulsi, Türkiye'ye Lübnan'a geçmişten bu yana sunduğu destek ve sürdürdüğü işbirliği dolayısıyla teşekkür etti.

"Yardım ailelerin giderlerini hafifletecek"

UNRWA Lübnan Direktörü Klaus da törendeki konuşmasında, Türkiye ve AFAD'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Klaus, yardımın ailelerin giderlerini hafifleteceğini vurgulayarak, "Bu sevkiyat, Lübnan'ı etkileyen son çatışmaların ekonomik sonuçlarından zarar gören Filistinli mültecilere ve yerinden edilmiş Lübnanlılara un ve ekmek temin edecektir." dedi.

Kaynak: AA