Türkiye'den Azerbaycan'a Dondurulmuş Boğa Sperması İhracatı

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde üretilen dondurulmuş boğa spermasının ilk ihracatı 7 bin 200 doz olarak Azerbaycan'a yapıldı. Büyükbaş hayvancılıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında TİGEM'e bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezinde genetik kapasitesi yüksek boğalardan sperma elde ediliyor. Özel sektör aracılığıyla çiftçilere ulaştırılan dondurulmuş spermalar kullanılarak et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvan yetiştirilmesi amaçlanıyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde üretilen dondurulmuş boğa spermasının ilk ihracatı 7 bin 200 doz olarak Azerbaycan'a yapıldı.

Büyükbaş hayvancılıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında TİGEM'e bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezinde genetik kapasitesi yüksek boğalardan sperma elde ediliyor. Özel sektör aracılığıyla çiftçilere ulaştırılan dondurulmuş spermalar kullanılarak et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvan yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ülkede dondurulmuş boğa spermalarının yaklaşık yüzde 38'i Sultansuyu Tarım İşletmesinde üretiliyor. Merkez, bu oran ile Türkiye'deki izinli laboratuvarlar arasında en yüksek paya sahip sperma laboratuvarı konumunda bulunuyor ve satış rakamı ile de liderliği elinde tutuyor. Yılda 1 milyon doz sperma üretilen merkezde, bugüne kadar 6,5 milyon dozun üzerinde dondurulmuş boğa sperması üretildi. Merkezden özel sektöre ise bugüne kadar yaklaşık 4,7 milyon doz sperma satışı gerçekleştirildi. 90 baş boğa barındırma kapasitesine sahip laboratuvarda, halihazırda 37 baş üstün vasıflı boğadan sperma üretiliyor. Sperma Üretim Merkezi'nde 2022'de 916 bin doz dondurulmuş boğa sperması üretildi, 945 bin doz da satış yapıldı. Merkezdeki üstün vasıflı boğa sayısının artırılarak yıllık 1,5 milyon doz dondurulmuş boğa sperması üretilmesi hedefleniyor.