Türkiye'den 42 Öğrenci Halep'te Arapça Kursunu Tamamladı

Türkiye'den gelen 42 öğrenci, İbn Haldun Üniversitesi ile Halep Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Arapça kursunu tamamladı.

Öğrenciler, Halep'te haftada 5 gün olmak üzere toplam 100 saatlik yoğun Arapça eğitimi aldı. Ana dili Arapça olan akademisyenler tarafından verilen dersler, 20 saatlik interaktif atölyelerle desteklendi.

Halep Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsünde düzenlenen kapanış törenine, davetliler katıldı.

Törende öğrencilere, kurs süresince gösterdikleri başarılar takdir edilerek katılım belgeleri takdim edildi.

İbn Haldun Üniversitesi Arapça Bölümü Başkanı ve program sorumlusu Mudar Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun yalnızca dil öğretimiyle sınırlı kalmadığını söyledi.

Faris, "Öğrencilerimiz her gün üniversitede dört saat dil eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Halep'in tarihi çarşılarını, eski mahallelerini, camilerini ve tarihi eserlerini gezdiler. Bu sayede hem dili geliştirdiler hem de Halep'in kültürel dokusunu yakından tanıdılar." dedi.

42 öğrenci arasında hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve tarih alanında eğitim görenler olduğunu kaydeden Faris, "Ayrıca Türkiye'de akademisyen olan ve Suriye üzerine araştırmalar yapan hocalarımız da bu kursa katıldı." ifadesini kullandı.

Yüksek Diller Enstitüsü Dekanı Reem İsa da öğrencileri Arapça seviyelerine göre gruplara ayırdıklarını ve derslerin Halep Üniversitesinden yabancılara Arapça öğretiminde uzman hocalar tarafından verildiğini söyledi.

İsa, "Bu deneyim, 14 yıl aradan sonra ilk defa gerçekleştirildi ve hepimiz için çok özel oldu." dedi.

Programın devam edeceğini belirten İsa, "İlk kez bir Türk üniversitesinden öğrenci ağırladık. İnşallah yakında başka üniversitelerden öğrenciler de Halep Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsü'ne gelerek Arapça eğitimi alacak. "diye konuştu.

Öğrenciler Suriye deneyiminden memnun

Programa katılan öğrencilerden Zeyneb Muhammed, "Suriye'ye geldiğimizde çok mutlu olduk. Öncelikle biz Müslüman'ız ve Arapça, Müslümanlar için en önemli dillerden biri." dedi.

Muhammed, Suriye'de sadece Arapça öğrenmediklerini, aynı zamanda Suriye kültürünü de tanıdıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Merve Ahmet de Suriye'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin kursu başarıyla tamamlandığını aktaran Ahmet, eğitimcilere teşekkür etti.

Ahmet, "Suriye gerçekten harika bir ülke. Suriye halkını çok sevdik. Biz kardeşiz, aramızda güçlü bağlar var. İnşallah bu bağlar sonsuza dek sürecek." ifadelerini kullandı.