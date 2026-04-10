Türkiye'de nesli tehlike altındaki şah kartal Çorum'da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında bulunan şah kartalın Çorum'da üreme ve yuva kurma döneminde gözlemlendiğini açıkladı. Türle ilgili koruma eylem planı hazırlanarak, izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan şah kartal, Çorum'da görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Şah Kartal Tür Eylem Planı" hazırlandığı belirtildi.

Eylem planı kapsamında, türün yaşadığı belirlenen Çorum'da üreme ve yuva kurma dönemi izlemesinin, Bölge Müdürlüğü ile Çorum Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapıldığı bildirilen paylaşımda, izlemede, kentteki 2 yuvaya şah kartal geldiğinin, burada kur uçuşu ve yuva onarımı yaptıklarının görüldüğü kaydedildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalın Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor. Şah kartal, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından hassas olarak nitelendirilen 'kırmızı' listede bulunuyor. Türkiye, türün korunmasında özel bir yere sahip. Bu nedenle hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor

Dünyanın kaderinin çizileceği yer! 2 gün tatil ilan edildi
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Barış Akarsu’nun babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum

Babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum