Türkiye'de eğitim alan Somalili kadın girişimci ülkesinde kendi parfüm markasını kurdu

Türkiye'de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ülkesi Somali'ye dönen ve Mogadişu'da kendi parfüm markasını kuran Naima Salad, Afrikalı kadınların ekonomik hayatta rol almada yaşadığı zorlukları anlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 2021 yılında aldığı kararla 25 Temmuz, "Afrika Kökenli Kadınlar ve Kızlar Uluslararası Günü" ilan edildi.

Bu özel gün, Afrika kökenli kadınların kültürden ekonomiye, bilimden siyasete kadar birçok alandaki katkılarını görünür kılmayı, aynı zamanda ırkçılık, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı küresel farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

BM verilerine göre, Afrika kökenli kadınlar eğitimden sağlığa, istihdamdan ekonomik yaşama ve karar alma mekanizmalarına kadar birçok alanda yapısal eşitsizliklerle karşı karşıya kalıyor.

BM Kadın Birimi (UN Women), Afrika kökenli kadınların hem cinsiyetleri hem de etnik kökenleri nedeniyle çoklu ayrımcılığa maruz kaldığını; bunun eğitim, ekonomik fırsatlar ve siyasi yaşama katılım başta olmak üzere birçok alanda etkisini gösterdiğini belirtiyor.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise Sahraaltı Afrika'nın kız çocuklarının eğitime erişimde en fazla güçlük yaşanan bölgelerden biri olmaya devam ettiğine, erken yaşta evlilikler, yoksulluk ve çatışmaların eğitimden kopuşun başlıca nedenleri arasında yer aldığına işaret ediyor.

Sağlık alanında da birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalan Afrikalı kadınlar, kayıt dışı istihdam, finansmana erişim, sosyal koruma ve karar alma mekanizmalarına katılım konusunda erkeklere kıyasla daha dezavantajlı konumda bulunuyor.

Irkçılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra çatışmalar, zorunlu göç, iklim krizi ve ekonomik kırılganlıklar da Afrika kökenli kadınların yaşam koşullarını ağırlaştıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Afrikalı kadınlar güçlü girişimcilerdir

Türkiye'de 19 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Somali'ye dönen ve Mogadişu'da kurduğu Magool Scent markasıyla girişimcilik yolculuğuna başlayan Naima Salad "Afrika Kökenli Kadınlar ve Kızlar Uluslararası Günü" vesilesiyle AA muhabirine konuştu.

Afrika Kökenli Kadınlar ve Kızlar Uluslararası Günü'nün kendisi için yalnızca kutlanan bir gün olmadığını belirten Salad, bu günün tarih boyunca direnci, üretkenliği ve dönüştürücü gücüyle öne çıkan Afrikalı kadınların görünür kılınması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bugünün aynı zamanda Afrika'nın ekonomik ve toplumsal geleceğini şekillendiren vizyoner kadınların liderliğini görünür kılmak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Salad, dünyada değişmesini en çok istediği algının Afrikalı kadınların sürekli yardıma muhtaç ya da mağdur kişiler olarak görülmesi olduğunu dile getirdi.

Salad, "Değişmesini en çok istediğim yanlış algı, Afrikalı kadınların sürekli yardıma muhtaç veya mağdur olarak görülmesidir. Oysa Afrikalı kadınlar, kısıtlı imkanlara rağmen bölgesel ve küresel ekonomiye değer üreten, yenilikçi ve güçlü girişimcilerdir. Biz yardım değil, adil iş ortaklıkları, küresel pazarlara erişim ve eşit fırsatlar talep ediyoruz." diye konuştu.

Kadın girişimcilerin en büyük engeli finansmana erişim

Afrika'da kadın girişimcilerin karşılaştığı zorlukların Somali'de de yakından hissedildiğini belirten Salad, iş kurmak isteyen kadınların önündeki en büyük engelin finansmana erişim olduğuna işaret etti.

Geleneksel sermaye mekanizmaları ve bankacılık sisteminin kadın girişimcilerden hala yüksek teminat talep ettiğine dikkati çeken Salad, iklim kontrollü lojistik gerektiren ürünlerde altyapı eksikliğinin de girişimcileri zorlayan önemli sorunlardan biri olduğunu kaydetti.

Somali'de kadın girişimciliğinin güçlenmesi için kadın odaklı risk sermayesi ve esnek finansman fonlarının yaygınlaştırılması gerektiğini aktaran Salad, "Kadınlar, yalnızca finansmana değil, uluslararası pazarlara erişim konusunda da daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor." dedi.

Türkiye kazanımlarını ülkesine taşımak istiyor

Türkiye'deki eğitiminin ardından ülkesine dönme kararını anlatan Salad, Türkiye'de edindiği bilgi ve deneyimi Somali'nin gelişen perakende sektörüne taşımak istediğini dile getirdi.

Salad, uluslararası tedarik ağını sıfırdan kurmanın, yüksek başlangıç maliyetlerini karşılamanın ve kaliteli ürün anlayışını pazarda kabul ettirmenin en büyük zorlukları olduğunu belirterek, "Türkiye'de aldığım eğitim, perakende yönetimi, tedarik zinciri planlaması ve kurumsal markalaşma alanlarında bana büyük katkılar sağladı. Türkiye'nin dinamik ve müşteri odaklı ticaret kültürü, Somali'de kurduğumuz Magool Scent markasıyla uluslararası standartlarda hizmet sunmamıza ve pazarın ihtiyaçlarına daha hızlı uyum sağlamamıza imkan verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayallerinizi sınırlandırmayın"

Somalili ve Afrikalı genç kızlara kendilerine güvenmeleri, eğitimden vazgeçmemeleri ve uzmanlaşmaktan korkmamaları tavsiyelerinde bulunan Salad, şöyle devam etti:

"Hayallerinizi sınırlandırmayın. Kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Eğitimle kendinizi geliştirin, uluslararası bir vizyon kazanın ve attığınız her adımda disiplinle ilerleyin. Dünya sizi izliyor. Sizin başarınız yalnızca kendi hayatınızı değil, sizden sonra gelecek kız çocuklarının da önünü açacak. Hayatımdaki en önemli dönüm noktası Türkiye'de edindiğim teorik ve pratik bilgi birikimini Somali'nin potansiyeliyle buluşturma kararı oldu. Magool Scent markasını kurarak uluslararası standartlarda bir iş modelini ülkeme taşımak girişimcilik yolculuğumun en önemli adımı oldu."

Kaynak: AA