Dışişleri'nden Cezayir'e Taziye
Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenirken, vefat edenlerin yakınlarına ve Cezayir halkına taziye sunuldu.
Açıklamada, "Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.
Ülkenin doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.