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Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı

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Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, deprem sonrasında Adıyaman'da kameralara yansıyan bir görüntü ise izleyenleri şaşırttı. 2022 yılı Eylül ayında hizmete açılan tamamı camdan oluşan Kommagene Kültür Merkezi binasının deprem sırasında tek bir camının bile kırılmadığı ve binanın hasarsız bir şekilde dimdik ayakta durduğu görüldü.

Deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'da birçok bina yıkıldı. Ancak şehirde bulunan cam binanın depremde hiçbir hasar almaması görenleri şaşırtıyor.

Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı

2015 yılında projesine, 2020 yılında da de inşaatına başlanarak 2022 yılı Eylül ayında hizmete açılan Kommagene Kültür Merkezi, kentin ilk akıllı bina olma özelliğini taşıyor.

Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı

Deprem standartlarına uygun olarak yapılan binanın depremde tek bir camı bile kırılmadı. Depremi hasarsız atlatan bina, yanındaki çöken binalara rağmen hasarsız bir şekilde ayakta durması sebebiyle görenleri şaşırtıyor.

Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı

Adıyaman'da yaşayan Ramazan Bek isimli vatandaş, "Sağlam yapılmış. Tek bir camı bile kırılmamış. Sağlam olduğu için yıkılmamış" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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