Türkiye Bilimler Akademisi'nin 62. Genel Kurul Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 62. Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, yaşanan bilimsel ve teknolojik ilerlemelere rağmen insanlığın zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Çoştu, dünyada bilgi birikimi, donanım, teknoloji ve maddi imkanların yanı sıra ahlaki değerler ve erdeme ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "İnşallah Türkiye bu anlamda geçmişte, tarihimizde olduğu gibi önemli bir misyonu gerçekleştirmeye, üstlenmeye aday diye inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı ile ortaya koyduğu vizyon da aslında buna işaret ediyor." dedi.

Son yıllarda Türkiye'de bilim ve teknoloji alanlarında çok sayıda atılım yapıldığını, bu ilerlemelerin bilimsel araştırmalar ışığında gerçekleştiğini belirten Çoştu, şunları kaydetti:

"Türkiye Bilimler Akademisi hem araştırma ve çalışmaların yürütülmesinde hem de yetkinlikleri, ortaya koyduğumuz vizyonu, bakış açısını, değerleri dünyaya ulaştırma noktasında çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bilimler Akademimizin, sayın araştırmacılarımızın, bilim insanlarımızın yürüttükleri teknik çalışmalar, çalıştaylar, raporlar, bizim çalışmalarımıza da büyük rehberlik ediyor."

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında, "Dünyada rekabetin üst düzey olduğu ve kırılgan zeminde giden süreçte, ülkemizin yeni nesle yönelik gelişmeleri yakından takip ederek ortaya koymaya çalıştığı akademik stratejileri takip etme, uygulama, bunlara yönelik eleştiri ve öneriler sunma görevini yürütmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Kurulun, karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı bir istişare süreci olduğuna dikkati çeken Şeker, yerel üniversite sorunları, uluslararası düzeydeki ilişkiler ve TÜBA'nın fonksiyonları konusunda bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

Şeker, haziranda hayatını kaybeden beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e de rahmet dileyerek, "Gazi Yaşargil hocamızın, sadece ülkemiz için değil dünya için çok önemli bir değer olduğunun altını çizerek, saygıyla anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Akademi Konseyi tarafından seçilen şeref üyeleri ile asli ve asosye üyelere beratları takdim edildi.

Genel Kurul kapsamında, "Yükseköğretimde Değişim ve Yapay Zeka" ile "GeoAI ile İklim Değişikliği İzlemede Yeni Ufuklar: Uzaktan Algılama ve Yapay Zeka Entegrasyonu" başlıklı konferanslar gerçekleştirildi.