Haberler

Türkiye Bilimler Akademisi'nin 62. Genel Kurul Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Bilimler Akademisi'nin 62. Genel Kurul Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimler Akademisinin 62. Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, bilimsel ve teknolojik ilerlemelere değinerek Türkiye'nin önemli bir misyona aday olduğunu vurguladı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, akademik stratejilerin önemine dikkat çekti ve toplantıda yapay zeka ile iklim değişikliği konulu konferanslar düzenlendi.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 62. Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, yaşanan bilimsel ve teknolojik ilerlemelere rağmen insanlığın zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Çoştu, dünyada bilgi birikimi, donanım, teknoloji ve maddi imkanların yanı sıra ahlaki değerler ve erdeme ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "İnşallah Türkiye bu anlamda geçmişte, tarihimizde olduğu gibi önemli bir misyonu gerçekleştirmeye, üstlenmeye aday diye inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı ile ortaya koyduğu vizyon da aslında buna işaret ediyor." dedi.

Son yıllarda Türkiye'de bilim ve teknoloji alanlarında çok sayıda atılım yapıldığını, bu ilerlemelerin bilimsel araştırmalar ışığında gerçekleştiğini belirten Çoştu, şunları kaydetti:

"Türkiye Bilimler Akademisi hem araştırma ve çalışmaların yürütülmesinde hem de yetkinlikleri, ortaya koyduğumuz vizyonu, bakış açısını, değerleri dünyaya ulaştırma noktasında çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bilimler Akademimizin, sayın araştırmacılarımızın, bilim insanlarımızın yürüttükleri teknik çalışmalar, çalıştaylar, raporlar, bizim çalışmalarımıza da büyük rehberlik ediyor."

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında, "Dünyada rekabetin üst düzey olduğu ve kırılgan zeminde giden süreçte, ülkemizin yeni nesle yönelik gelişmeleri yakından takip ederek ortaya koymaya çalıştığı akademik stratejileri takip etme, uygulama, bunlara yönelik eleştiri ve öneriler sunma görevini yürütmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Kurulun, karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı bir istişare süreci olduğuna dikkati çeken Şeker, yerel üniversite sorunları, uluslararası düzeydeki ilişkiler ve TÜBA'nın fonksiyonları konusunda bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

Şeker, haziranda hayatını kaybeden beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e de rahmet dileyerek, "Gazi Yaşargil hocamızın, sadece ülkemiz için değil dünya için çok önemli bir değer olduğunun altını çizerek, saygıyla anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Akademi Konseyi tarafından seçilen şeref üyeleri ile asli ve asosye üyelere beratları takdim edildi.

Genel Kurul kapsamında, "Yükseköğretimde Değişim ve Yapay Zeka" ile "GeoAI ile İklim Değişikliği İzlemede Yeni Ufuklar: Uzaktan Algılama ve Yapay Zeka Entegrasyonu" başlıklı konferanslar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.