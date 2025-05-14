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Türkiye-Balkanlar Medya Forumu Ankara'da Gerçekleştirildi

Türkiye-Balkanlar Medya Forumu Ankara'da Gerçekleştirildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye-Balkanlar Medya Forumu'nda medya, kamu diplomasisi ve dezenformasyon gibi konular ele alındı. Trakya Üniversitesi temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Türkiye- Balkanlar Medya Forumu"na Trakya Üniversitesi de katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "İletişim Çağında Ortak Geleceğin İnşası" temasıyla gerçekleştirilen forumda, medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeler, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Trakya Üniversitesini temsilen foruma Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sertan Atasoy katıldı.

Forumun açılışı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasıyla yapıldı.

Etkinlik kapsamında "Kamu Diplomasisi Perspektifinden Türkiye'nin Balkanlar'a Dost Eli Yaklaşımı", "Dijital Çağda Medya, İletişim ve Enformasyon: Fırsatlar ve Tehditler" ile "Hakikat Krizi: Dezenformasyon, Yalan Haber ve Algı Yönetimiyle Mücadele" başlıklı paneller düzenlendi.

Forumda, akademisyenler, gazeteciler, medya profesyonelleri ve kamu kurumlarının temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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