Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Umut Halavart
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yorumlar (8)

Babayaro:

puhahahhajaaaaa:)))) lan adamın çokta umurundaydi

sefa.kural:

Reis yine dünyaya yön veriyor.gargat ağacı bile kurtaramayacak

Banu Çelik:

israilinde çokta dikinde :) sen önce akpkklilara yakalama karari çıkart

Kamile Soyteki:

tamam gelsinler anında yakalarım

furkankenan1919:

bişeye faydası olmayacak ??

Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

