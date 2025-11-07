Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

500
Yorumlar (8)
Babayaro:
puhahahhajaaaaa:)))) lan adamın çokta umurundaydi
0
1
Yanıtla
sefa.kural:
Reis yine dünyaya yön veriyor.gargat ağacı bile kurtaramayacak
0
1
Yanıtla
Banu Çelik:
israilinde çokta dikinde :) sen önce akpkklilara yakalama karari çıkart
1
0
Yanıtla
Kamile Soyteki:
tamam gelsinler anında yakalarım
0
0
Yanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
furkankenan1919:
bişeye faydası olmayacak ??
0
0
Yanıtla