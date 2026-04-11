CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı

CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı'nda kapsamlı bir mayın temizleme operasyonu başlattığını duyurdu. ABD ile İran arasındaki doğrudan diplomatik temasların başladığı kritik bir süreçte gelen bu hamle, bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin tesisi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme görevine başladığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

CENTCOM, ABD ile İran arasındaki doğrudan görüşmelerin başladığı gün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme misyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

11 NİSAN’DA BAŞLADI

ABD ordusu açıklamasında, “CENTCOM güçleri, 11 Nisan’da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı.” ifadesine yer verdi.

ABD DONANMASI SAHADA

Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği ve Arap Körfezi’nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.

"HÜRMÜZ'ÜN AÇILMAMA SEBEBİ MAYINLAR" İDDİASI 

Öte yandan NYT'nin haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların hepsinin yerini tespit edemediği için boğazı daha fazla gemi trafiğine açamadığını öne sürdü. Yetkililer ayrıca, İran'ın, yerleştirdiği mayınları "temizleme imkanına sahip olmadığını" iddia etti.

CENTCOM'un bu nedenle mayın temizliğine başladığı belirtildi.  

Elif Yeşil
