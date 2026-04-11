Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu Haber Videosunu İzle
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hande Erçel'in test sonucuna göre, morfin, kodein ve metaboliti, kodein glukuronidin yanı sıra ilaç etken maddesi olarak parasetamol tespit edildi. Oyuncu İbrahim Çelikkol ve şarkıcı Mustafa Ceceli'nin saçında kokain bulundu.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı. Buna göre Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas'ın test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN SAÇINDA KOKAİN 

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri, Deha Bilimler'in saç örneğinde kodein, kokain ve metabolitleri, bulundu.

MUSTAFA CECELİ'DE DE KOKAİN

İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin kan örneği negatif çıkarken, saç örneğinde kokain ve metabolitleri ( benzoilekgonin ve metilekgonin) belirlendi.

HANDE ERÇEL'İN TEST SONUCU

Hande Erçel'in test sonucuna göre, idrarda morfin, kodein ve metaboliti, kodein glukuronidin yanı sıra ilaç etken maddesi olarak parasetamol tespit edildi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

vayyy hacı mustiye bak

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

saç testi 20-30 yıl geriye gider. sonucta dna. 15 yaşında belki denemek için bisey yaptın onu bile goruyorlar. Amerika'da uyuşturucu testi insan haklarına karşı olmaktan yasak. bizde sanatçılar sadece hedef

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Sanatçı müsveddeleri, bize bunları önümüze sanatçı diye getirenleri...

Haber YorumlarıuCube :

Ulan kahkaha attım ya Mustafa ceceli'nin saçı protez yapıştırma, etken maddesi olmasın o sakın! :DDDDDD

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

