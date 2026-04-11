Belçika'da, İsrail'e gönderilen askeri teçhizata el konuldu

Belçikalı yetkililer, İsrail'e kaçak şekilde gönderilmek üzere olan askeri teçhizata el konulduğunu açıklarken yerel basında yer alan haberlerde, operasyonda savaş uçağı parçaları ve çeşitli hedef tespit elemanları ile atış kontrolü unsurlarının da arasında yer aldığı 33 kargo biriminin ele geçirildiği belirtildi.

Belçika'nın Valon bölgesindeki Liege kentinde faaliyet gösteren Belçika-İsrail ortaklığı bir kargo şirketinin kaçak askeri malzeme transferi yapacağına yönelik ihbar yapıldı. Gelişme üzerine güvenlik güçleri tarafından Liege Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda gümrük birimlerine beyan edilmemiş askeri teçhizat tespit edildiği ve söz konusu malzemelere el konduğu bildirildi.

Olay Belçika'nın Flaman bölgesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu (STK) olan Vredesactie tarafından yapılan bir ihbarla ortaya çıktığı bildirildi. Söz konusu gelişmeler, Belçika'nın Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont tarafından da doğrulandı.

İsrail'e askeri destek verecek kargolara lisans verilmiyor

Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vredesactie tarafından yapılan ihbar üzerine hızlı şekilde harekete geçildi. Uyarıyı alır almaz iki saat içinde gümrükle temasa geçtik ve paketler engellendi" dedi.

Dolimont özellikle İsrail'e yönelik politikanın net olduğunu belirterek, "Bugünkü şartlarda İsrail'in askeri kapasitesini güçlendirecek hiçbir teçhizata lisans vermiyoruz" dedi.

Bu tür yasadışı kargolama girişimlerinin ilk kez yaşanmadığını belirten Dolimont, Liege üzerinden geçen benzer sevkiyatların daha önce de tespit edildiğini belirterek, askeri ürünlerin sivil malzemelerden ayırt edilmesinin her zaman kolay olmadığını vurguladı.

"33 kargo birimi ele geçirildi"

Belçika medyasında yer alan haberlere göre söz konusu baskında 33 kargo biriminde savaş uçağı parçaları, lazer ve hedef tespit elemanları ve atış kontrolü sağlayan özel ekipmanların ele geçirildiği bildirildi.

Flaman STK üyesi Hans Lammerant ise ihbarı kendilerinin yaptığını ve benzer şekilde daha önce yasadışı olarak 17 kez askeri malzeme transferinin yapıldığını bildiklerini söyledi. - LIEGE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı