İrlanda'da ABD askeri uçağına baltalı saldırı

İrlanda'da ABD askeri uçağına baltalı saldırı
İrlanda’da stratejik öneme sahip Shannon Havalimanı, uluslararası bir güvenlik krizine sahne oldu. Kimliği belirsiz bir saldırganın, elinde baltayla pistteki ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağına tırmanarak zarar vermesi, havalimanındaki güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Güvenlik güçlerinin saldırganı indirmek için merdiven getirmeye çalıştığı anlarda uçakta ciddi hasar oluşurken; hem havalimanı trafiği durduruldu hem de olay diplomatik bir krizin fitilini ateşledi.

  • İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda bir kişi, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi nakliye uçağına baltayla saldırdı.
  • Saldırı nedeniyle Shannon Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar yaklaşık 25 dakika boyunca askıya alındı.
  • Saldırgan, 1984 Ceza Adaleti Yasası kapsamında gözaltına alındı ve sorgusu devam ediyor.

İrlanda’daki Shannon Havalimanı, sabah saatlerinde filmleri aratmayan bir saldırıya sahne oldu. Kimliği henüz açıklanmayan 40’lı yaşlarındaki bir şahıs, havalimanının yüksek güvenlikli kısıtlı alanına girerek pistte park halindeki ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi nakliye uçağına saldırdı.

UÇAĞIN KANADINA ÇIKIP BALTA SALLADI 

Görgü tanıklarının ifadelerine ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre saldırgan, uçağın kanadına tırmanarak elindeki baltayla gövdeye ve kanatlara defalarca vurdu. Olayın en dikkat çekici noktası ise güvenlik güçlerinin müdahale süreci oldu. Uçağın üzerine çıkan saldırganı indirmek için ekipler, olay yerine taşınabilir bir merdiven getirmek zorunda kaldı. Bu süre zarfında saldırgan uçağın gövdesine (füzelaj) ciddi hasar verdi.

HAVALİMANI OPERASYONLARI DURDURULDU

Olay nedeniyle Shannon Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar yaklaşık 25 dakika boyunca askıya alındı. Havalimanı polisi ve İrlanda Savunma Kuvvetleri personeli operasyon düzenleyerek şahsı etkisiz hale getirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR: NASIL GİRDİ ?

İrlanda polisi Garda, saldırganın 1984 Ceza Adaleti Yasası kapsamında gözaltına alındığını ve sorgusunun devam ettiğini açıkladı. Ancak en büyük soru işareti hala cevabını bulmuş değil:

Bir sivil, ağır silahlarla korunan ve yabancı bir devlete ait askeri uçağın bulunduğu bölgeye elinde baltayla nasıl bu kadar kolay erişebildi?

SAVAŞ KARŞITI AKTİVİSTLERİN BULUŞMA NOKTASI

Shannon Havalimanı, ABD askeri uçaklarının yakıt ikmali ve mola için sıkça kullandığı bir nokta olması nedeniyle uzun süredir savaş karşıtı aktivistlerin protestolarına sahne oluyordu. Ancak bu çapta ve bu tarzda bir "baltalı saldırı" havalimanı tarihindeki en ciddi güvenlik ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Elif Yeşil
Haberler.com
