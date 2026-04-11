Haberler

Eski Galatasaraylı Fernando, futbola veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geride bıraktığımız dönemlerde Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig’de fırtınalar estiren Brezilyalı ön libero Fernando Reges, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. 

FERNANDO, FUTBOLA VEDA ETTİ

Sarı-kırmızılı tribünlerin oyun stilinden dolayı "Ahtapot" lakabını taktığı tecrübeli yıldız, 38 yaşında aktif futbol hayatına son verdi.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2017 yılında Manchester City’den Galatasaray’a transfer olan Fernando, Türkiye’de geçirdiği iki sezonda taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Orta sahadaki hakimiyeti ve oyun zekasıyla fark yaratan Brezilyalı oyuncu, 2 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşayarak Türkiye kariyerini kupalarla taçlandırmıştı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE BİR KARİYER

Sadece Galatasaray değil, Avrupa futbolunun dev kulüplerinde de derin izler bırakan Reges; Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Manchester City ile İngiltere Lig Kupası ve Sevilla ile iki kez daha UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak tarihin en istikrarlı orta sahalarından biri olarak kayıtlara geçti.

VEDA MESAJI

Kariyerinin son dönemini ülkesinin takımlarından Internacional ve son olarak çocukluk kulübü Vila Nova'da geçiren Fernando, veda mesajında futbolun kendisine kattığı her şey için minnettar olduğunu belirterek, "Sahada geçirdiğim her an, kazandığım her kupa ve giydiğim her forma benim için bir onurdu. Artık yeni bir başlangıç zamanı." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

