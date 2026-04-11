Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 3 dakikada tepetaklak oldu

İngiltere Championship 42. hafta maçında Sheffield United ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi Sheffield United, 2-1 kazandı.

HULL CITY 3 DAKİKADA TEPETAKLAK

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City, 5. dakikada Oli McBurnie'nin golüyle öne geçti ve devreyi önde tamamladı. Hull City, 75. dakikada eski Trabzonsporlu John Lundstram'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Son anlarda baskısını artıran ev sahibi ekibi, 85. dakikada penaltıdan Gustavo Hamer ve 88. dakikada Danny Ings'in golleriyle 2-1 öne geçerek maçı kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Sheffield United, puanını 54'e yükseltti. Play-off hattında kalmaya devam eden Hull City, 68 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sheffield United, Watford deplasmanına gidecek. Hull City, sahasında Birmingham'ı konuk edecek.