Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Berlin'de Türk toplumu temsilcileriyle buluştu

Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Berlin'de Türk toplumu temsilcileriyle buluştu
Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Berlin'deki Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, Türk toplumunun Almanya’daki katkılarına dikkat çekerek, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemini vurguladı.

Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Berlin'de faaliyetlerini sürdüren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Berlin Büyükelçiliği'ndeki buluşmaya, Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, HDP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve çok sayıda davetli katıldı.

Zafer Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye parlamentoları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, farklı siyasi partilerden temsilcilerle gerçekleştirilecek görüşmelerin hem Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere hem de iki ülke halkları arasındaki bağlara olumlu katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti.

1961 yılında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasına atıfta bulunan Sırakaya, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türk toplumunun yalnızca ekonomik alanda değil sanat, bilim, spor ve siyaset gibi birçok alanda da güçlü bir varlık gösterdiğini belirten Sırakaya, bunları "bir başarı hikayesi" olarak nitelendirdi.

Sırakaya, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkenin diline hakim, entegre bireyler olmalarının yanı sıra Türkçeyi de korumalarının önemine işaret ederek, bu yaklaşımın kültürel değerlerin yaşatılması açısından kritik olduğunu söyledi.

Küresel gelişmelere de değinen Sırakaya, Gazze başta olmak üzere dünyada artan çatışmalara dikkati çekerek Türkiye'nin bu süreçte istikrarını korumaya çalıştığını belirtti.

Milletvekili Sırakaya, TBMM olarak Türkiye'yi "güvenli bir liman" olarak muhafaza etme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Sırakaya, milletvekilleri olarak yurt dışındaki vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, onların talep ve beklentilerini hem Türkiye'de hem de bulundukları ülkelerin siyasetçilerine aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
