Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk hırsızlık, Türkiye'nin gündemine oturdu. Adliyede görevli memur Kemal D. gözaltına alındı, baş şüpheli Erdal Timurtaş her yerde aranıyor.

Olay adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

9 BİN 906 GRAM ALTIN, 49 REŞAT ALTIN, 438 KOLYE...

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

"ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"

Hırsızlık şüphelisi Erdal Timurtaş'ın 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi'nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı. Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi.

SON DENETİM 2 EKİM'DE YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı'na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

DİĞER ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Kemal D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.