Türkiye, 2026'da Ay'a Giden Altıncı Ülke Olma Hedefinde

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin bağımsız olarak kendi uzay araçlarını yapabilecek bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Türkiye Ay'a giden altıncı ülke olma misyonuna 2026'da hazır hale gelecek. Şu anda gerek uzay araçlarımız gerekse uzayda hareket edecek sistemimizin son testleri yapılmak üzere. Kendi yapacağımız atomik saatimizi yani GPS'imizi önümüzdeki sene uzaya göndereceğiz." dedi.

Türkiye Uzay Ajansı ve Uzay Kampı Türkiye işbirliğinde düzenlenen "TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı'nın açılış töreni İzmir'de yapıldı.

Ege Serbest Bölgesi'ndeki Uzay Kampı Türkiye binasında yapılan törende konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türk dünyasının bilimsel açıdan gelişme gösterdiğini söyledi.

Türk üretimi teknolojik araçlarla uzaya erişmenin stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Kıraç, şöyle devam etti:

"Türkiye bağımsız olarak kendi uzay araçlarını yapabilecek bir ülke konumuna gelecek. Bu kampı üçüncü kez yapıyoruz ama seneye imkanlar dahilinde daha büyük bir organizasyon yapacağız. Çünkü Türkiye için 2026 çok önemli bir yıl. Türkiye Ay'a giden altıncı ülke olma misyonuna 2026'da hazır hale gelecek. Şu anda gerek uzay araçlarımız gerekse uzayda hareket edecek sistemimizin son testleri yapılmak üzere. Kendi yapacağımız atomik saatimizi yani GPS'imizi önümüzdeki sene uzaya göndereceğiz. Dünyada uzay ve havacılıkla ilgili olan en büyük uluslararası toplantı Uluslararası Astronotik Kongresi'nin (International Astronautical Congress) 77'ncisi 2026'da Antalya'da yapılacak. Buraya 10 bin kişiden fazla katılım bekliyoruz."

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ise programın Türk dünyasının gençlerini uzay keşfi ve bilime yönlendirme konusundaki kararlılığını yansıttığını dile getirdi.

Geleceğin uzay kaşiflerini yetiştirerek ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirdiklerinin altını çizen Ömüraliyev, "Ayrıca bu kamp, gençlerimiz arasında kalıcı dostlukların kurulmasına da vesile olmaktadır. Sizler yarının bilim insanları, mühendisleri ve liderlerisiniz. Burada öğrendikleriniz ve deneyimledikleriniz yalnızca kişisel geleceğinizi şekillendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirecek." diye konuştu.

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, programın gençlerin bilimsel bilgisini artırma konusunda oldukça önemli olduğunu ve onların bu deneyimi yıllar boyunca hatırlayacaklarını aktardı.

Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Rıza Tolga Yıldırım, programın sadece bilimsel gelişimi değil, kültürel paylaşımı da sağladığını vurguladı.

Programa katılan 16 yaşındaki Özbekistanlı Mirzaakhmad Mirzajakhonov da astronomiye ilgi duyduğunu, bu alanda çalışmalar yapmak istediği için programa başvurduğunu söyledi.

Kampa Azerbaycan'dan katılan 15 yaşındaki Malak Babayeva ise çocukluktan beri en büyük hayalinin uzaya gitmek olduğunu kaydederek, "Burada olmak benim için çok gurur verici ve çok heyecanlıyım. Öğrendiğim bilgileri ülkemde kullanacağım." dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerden gelen 40 öğrenci ve 8 öğretmen katıldı.

Öğrenciler, 24-30 Ağustos tarihlerinde Uzay Kampı Türkiye'de astronot eğitimi simülasyonları, sanal uzay görevleri, astronomi dersleri ve takım çalışması odaklı etkinliklerle uzay bilimi ve teknolojilerine dair kapsamlı bir deneyim yaşayacak.