Türkçenin İmlası Üzerine 9. İstişare Toplantısı Sakarya'da Yapıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçenin İmlası" ana konusuyla Sakarya'da gerçekleştiriliyor.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, her yıl bir kentte toplantı yaparak çalışmaları değerlendirdiklerini, gerçekleştirecekleri projeleri tespit ettiklerini söyledi.

Erdem, derneğin kuruluşundan ve yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Amacımız açık ve net; toplumda dil şuurunun oluşmasına ve gelişmesine katkı vermek, bu yolda çalışanlarla işbirliği yapmak. Dil, Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden biri. İnsan, kendini, dünyayı, nesneleri dille anlamlı kılar. Duygu ve düşünceleri, sözlü ve yazılı olarak dille ifade eder. Dil, her şeyden önce kimliktir, hem milli hem de şahsi kimliği oluşturur." diye konuştu.

Dilin kıymetli olduğunu vurgulayan Erdem, "Bu kıymetini çok fazla bilmediğimiz için de dilin bozulmasına seyirciyiz. Bu toplantılarda olabildiğince derdimizi dostlarımıza hatırlatmak milli görevdir. Devletleri kuran milletlerdir ama devletleri yaşatan, ona renk veren dildir." dedi.

Erdem, dilin devleti koruduğunu dile getirerek, "Dil savunması, vatan savunmasıdır. Tarihe şöyle baktığınız zaman dilini koruyan, geliştiren milletler, büyük medeniyetler inşa ettikleri gibi kalıcı olmuşlardır ama dilini değersizleştiren, diline gereken değeri vermeyen milletler de tarih sahnesinden sökülüp atılmışlar ve tarih çöplüğünde yerini almışlar." ifadesini kullandı.

"Dilimiz, dünyanın kadim dillerinden biri"

Dilin, devletleri devlet, milletleri millet yaptığını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Biz çok büyük milletin mensuplarıyız, dünyanın en kadim milletlerinden biriyiz. Dilimiz de dünyanın kadim dillerinden biri. İlk günden beri Türkçe, hep devlet dili olmuştur. Bütün hor kullanmalara rağmen bugün iddia ediyorum kelime sayısı İngilizce'nin kelime sayısından daha az değildir. Unuttuğumuz, kenara koyduğumuz kelimeleri de sözlüğe dahil edin, dünyanın kelime sayısı bakımından en büyük dillerinden biridir. Türkçe, bugün bütün olumsuzluklara, hoyratlıklara rağmen dünyada konuşulan 5. büyük dildir, bugün dünyanın her tarafında mutlaka bir tane konuşanını bulduğumuz dildir. Unutmamak lazım büyük medeniyetler büyük dillerle inşa edilir. Dilsiz medeniyetler inşa edilmez. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli işi, bence dil meselesidir. Bunun meselelerini, problemlerini bulup mutlaka çözmek gerekir."

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da dil olmadan konuşmanın, iletişim kurmanın, anlaşmanın ve geçmişten geleceğe köprü kurmanın mümkün olmadığını belirterek, dilin sosyal medya, iletişimin artması ve dünyanın hızlı şekilde ulaşılabilir olması nedeniyle etkilendiğini kaydetti.

Çocukların bu durumdan etkilendiğine işaret eden Doğan, "Türkçe'yi elbette yaşatacağız, gelecek nesillere taşıyacağız. Nesilleri korumanın yollarından biri de dili korumaktan geçiyor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken'in selamlama konuşması yaptığı programa, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantı, Sapanca ilçesindeki otelde 2 gün boyunca devam edecek.