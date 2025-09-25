Türkçe Mini Belgesel Yarışması ile '6 Kıta 1 Dil' Projesi Finalde

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından yürütülen "6 Kıta 1 Dil" projesi final programı, Türkçe Mini Belgesel Yarışması'yla tamamlandı.

Vakfın "6 Kıta 1 Dil" projesinin final etabı olan Türkçe Mini Belgesel Yarışması, Üsküdar'daki Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, programdaki konuşmasında, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, " Türkiye Maarif Vakfı olarak 64 ülkede çeşitli eğitim faaliyetleri yürüten bir eğitim kurumuyuz. Bizim için önemli olan bu 64 ülkede farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların temsilcisi olan arkadaşlarımızın Türkiye Maarif Vakfındaki eğitimleriyle hem kendi kültürleri çerçevesinde düzgün bir eğitim almaları hem Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenmeleri, bir yandan da birbirleri arasında sürekli bir etkileşim içerisinde olmalarıdır." diye konuştu.

Özdil, "6 Kıta 1 Dil" projesi kapsamında öğrencilerin kendi kültürlerini Türkçe olarak anlatmalarının hedeflendiğinin altını çizerek, TMV olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerin ilgi çekici yönlerini görecek olmaktan da heyecan duyduğunu ifade etti.

Programda, TMV Başkanvekili Ahmet Emre Bilgili ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de birer konuşma yaptı.

Farklı ülkelerden gençlerin kendi kültürel değerlerini ortak iletişim dili Türkçe ile tanıttığı programda, yarışmaya Afganistan'dan katılan Erdoğan Zaman birinci oldu.

"6 Kıta 1 Dil" projesi

Altı kıtadan öğrencileri Türkçe aracılığıyla buluşturan projede, farklı ülkelerden gençler kendi kültürel değerlerini ortak dil üzerinden paylaştı. Çevrim içi sunum ve bilgi yarışmalarının ardından finale kalan öğrenciler, İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

Toplam 43 ülkeden öğrencilerin katıldığı proje kapsamında yerel bayramlar, masallar, yemek kültürü, geleneksel kıyafetler, el sanatları, danslar, mimari yapılar ve düğünler gibi konularda Türkçe sunumlar yapıldı. Öğrenciler, kendi kültürlerini tanıtırken diğer ülkelerin kültürlerini de tanıma fırsatı buldu.

Final etabında ise Etiyopya, Çad, Suriye, Tunus, Arnavutluk, Fransa ve Afganistan'dan gelen öğrenciler, ülkelerinde hazırladıkları 5-7 dakikalık Türkçe videolarla yarıştı.