Türkay Şoray, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Söyleşisinde Onur Konuğu Oldu

ANTALYA'da, Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen söyleşiye, onur konuğu olarak sanatçı Türkay Şoray, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü katıldı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen program, TKDF Başkanı Canan Güllü'nün konuşmasıyla başladı. Güllü Ben 14 yaşındayken, bir kompozisyon yarışmasında, 100 temel eser kültür bakanlığının kitaplarını kazandım. Onlardan birini ilk açtığımda Prof. Dr. Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk'ten yazdıklarım diye bir kitaptı. Başucu kitabım oldu. 18 yaşında o kompozisyon yarışması sonucu aldığım kitapla, Afen İnan'ın kurduğu Kadının Sosyal Hayatını Araştırma İnceleme Derneği'ne gittim üye olmaya. Kapıyı çaldım açmadılar. Bir kez daha çaldım açmadılar. 'Gençsin, ne işiniz var burada' dediler. Yılmadım, üşenmedim. Sonuçta girdiğim derneğin içinde Afet Hanım'ın kızı ve ailesiyle yani Atatürk'le yan yana yetişmiş ailerle ve yine orada Sabiha Gökçen'le 11 yıl boyunca her çarşamba öğle yemeği ve Atatürk'ün ilklerinden olan avukatlar, kütüphane genel müdürleri, daire başkanları olabilecek şekilde kamuda temsili yapan akademisyenlerle onların o birebirlik zamanını yaşadım. Yani o dönemdeki mücadeleye tanıklık ettim dedi.

Güllü'nün konuşmasının ardından onur konuğu olarak Türkan Şoray sahneye çıktı. Şoray Bugün bu güzel topluluğun önünde arasında olmaktan çok heyecan duyuyorum. Eğitimli kadın sorgulayacak, hayatını sorgulayacak. Ben neden böyle yaşıyorum diyecek. Ben daha iyi bir hayat hak etmiyor muyum diyecek. Ama eğitimsiz kadın nasıl olsa benim hayatım bu öyle şartlandırılmış. Öyle yetişmiş. Bir süre zamanı gelecek, evlenecek. Evinde oturacak. Evinin hanımı olacak. Okumak da neymiş. Bu zihniyet yavaş yavaş yıkılıyor biliyorum. Ülkemizdeki en büyük sorunun kadınlarımızın eğitiminin tamamlanmaması diye düşünüyorum. Özellikle de kız çocuklarının okutulması o kadar önemli ki. Kadınlar el ele verdi mi yapamayacağı, altından kalkamayacağı bir şey yok. Yeter ki o bilinçte olsunlar. O dayanışmada olsunlar dedi.Söyleşinin ardından program sanatçı Dilek Türkan'ın konseriyle devam etti. (DHA)