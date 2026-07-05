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Ankara Valiliği'nden gösteri uçuşları öncesi 'ses' uyarısı

Ankara Valiliği'nden gösteri uçuşları öncesi 'ses' uyarısı
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Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın NATO Zirvesi kapsamında 5-6 Temmuz'da yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek ses ve hava trafiğine karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA Valiliği, Türk Yıldızları'nın bugün ve yarın NATO Zirvesi kapsamında yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle 'ses' uyarısında bulundu.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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