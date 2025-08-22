Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine renk kattı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, içinde "Sultan Alparslan Otağı"nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi üzerinde ve Ahlat semalarında gerçekleştirdikleri uçuşlarla etkinliğe renk kattı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, heyecanla izledikleri Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

Havada ay yıldız çizerek izleyenlere şanlı zaferin coşkusunu yaşatan pilotlar, gösteri sonunda yaptıkları anonsla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte de 12 yaşında iki kez kanseri yenen Ela Güleş için 1071 balon uçuruldu.

Etkinlik için eşiyle Ankara'dan gelen Bayram Mert, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün hayırlı olması dileğinde bulundu.

Alanın her açıdan çok güzel olduğunu ifade eden Mert, "Güvenlik, imkanlar ve etkinlikler açısından gayet güzel. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Yıldızları'nın gösterisi şahaneydi. Eşimle çok duygulandık. Göz yaşlarımızı tutamadık. Türk milleti var olsun. Her zaman bizi gururlandırdıkları için Allah ayaklarına taş değirmesin." dedi.

Etkinliğe katılan Nisa Açıkgöz ise İstanbul'da havacılık bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Gösteriyi izlemek için geldim. Çok güzel bir gösteriydi. Selamlama uçuşuydu bu. Çok eğlendik. Gökyüzüne Türk bayrağı çizmeleri beni çok duygulandırdı. Öncelikle çok gururlandım. 1071 Malazgirt Zaferi için yapılan bu gösteri uçuş bana gurur verdi. Bayrağımızı göklerde görünce çok gururlandım." diye konuştu.