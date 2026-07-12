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Türk Yıldızları Artvin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Artvin semalarında gösteri uçuşu yaptı
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Artvin'in Arhavi ilçesinde olumsuz hava nedeniyle ertelenen gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Yarım saat süren gösteride vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Artvin'de düzenlenen "45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında planlanan etkinlikler çerçevesinde kente gelen Türk Yıldızları, olumsuz hava şartları nedeniyle dün Artvin merkezde yapmayı planladığı gösteriyi gerçekleştiremedi.

Ekip, bugün ise program kapsamında Arhavi ilçesi semalarında uçuş yaptı.

İlçe sahilinde toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Yaklaşık yarım saat süren gösteride ay-yıldızlı jetlerin duman bırakarak yaptığı tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki manevraları vatandaşların beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Tamer Arslan
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