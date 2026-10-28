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Türk Yıldızları 29 Ekim'de Ankara semalarında prova ve tören uçuşları yapacak

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Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara semalarında prova ve tören uçuşları yapacağını duyurdu. Ekip bugün Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde prova, 29 Ekim'de Külliyede tören ve Anıtkabir'de saygı uçuşu yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara semalarında prova ve tören uçuşları gerçekleştirecek.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, bugün saat 12.30-13.00 arasında Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde prova uçuşu yapacak.

Ekip, 29 Ekim'de saat 15.45-16.00 arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde tören uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları, aynı gün saat 17.30-17.45 arasında da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yapacak.

Kaynak: AA
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