Türk Yıldızları 29 Ekim'de Ankara semalarında prova ve tören uçuşları yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara semalarında prova ve tören uçuşları gerçekleştirecek.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, bugün saat 12.30-13.00 arasında Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde prova uçuşu yapacak.

Ekip, 29 Ekim'de saat 15.45-16.00 arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde tören uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları, aynı gün saat 17.30-17.45 arasında da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yapacak.

Kaynak: AA