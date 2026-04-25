Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden "Dünya Veteriner Hekimler Günü" Programı

(ANKARA) -Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında düzenlenen programda, "Bugün dünyada, 6 kıtada sayıları 2 milyonu geçen veteriner hekim tarafından kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimler için 2000'den bu tarafa bir onur, gurur ve mutluluk kaynağı olmuş olmaya devam etmektedir" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenledi. Programda konuşan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün 2000 yılından bu yana veteriner hekimler için onur, gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada altı kıtada sayıları 2 milyonu geçen veteriner hekim tarafından kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü ve veteriner hekimler için 2000'den bu tarafa bir onur kaynağı gurur kaynağı ve mutluluk kaynağı olmuş olmaya devam etmektedir. Bugün vesilesiyle ülkemiz insanına, ülkemize önemli hizmetleri olmuş. Mümtaz şahsiyetler tarihe iz bırakmış, altın harflerle nakşedilmiş başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İnsan ve hayvan sağlığı hizmetleriyle gerçekten bugün sanki aramızda yaşıyorlar. Ordinaryüs Profesör Süreyya Tahsin Aygün'ü, Ahmet Şefik Kolaylı'yı, Adil Mustafa Şehzade Baş'ını, Albay Mehmet Ali Bey'i, Osman Duru Koçtürk'ü, Binbaşı Ahmet Bey, Yüzbaşı Hüdai ve Kemal Cemil Bey'leri ve ebediyete irtihal eden tüm meslek büyüklerimizi, meslek Arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. 2022 yılında Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde 25 Nisan'da yine derin bir üzüntü yaşadık. İçimiz acıdı. Vicdanlar kanadı."

Bir meslektaşımız Yozgat, Sorgun mezbasasında halkın gıda güvenliğini, dolayısıyla sağlığını korumak için görevi başında bir menfur saldırıya uğrarak hayatını kaybetti. Biz 25 Nisan'ı Volkan Lale'yi anma günü olarak ilan ettik. O günden bugüne bundan sonra da 25 Nisan Volkan Lale'yi anma günü olarak anılacak. Dün mezarı başında Sorgun'da idik. Muhterem eşine, sevgili çocuklarına Allah'tan sabırlar diliyorum. 4 yıl geçti. Ben de kendisine kısmet olduğu tanıdığımız bir meslektaşımızdı. Bir kez daha kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Değerli katılımcılar, değerli hazirun Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün girişimleriyle 2000 yılından bu yana bildiğiniz üzere her yıl nisan ayının son cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. Ülke genelinde Veteriner Hekimleri Birliğimize bağlı 72 bölge ve il Veteriner Hekimleri Odamız ile birlikte yolumuza devam ediyoruz.

Veteriner hekimler mezun olurken tüm canlıları yaşatacağına, yaşaması için gayret göstereceğine yemin eden meslek. Dolayısıyla bu değerli hizmetlerinden zor şartlarda çalışmaları aracın gitmediği görüş mesafesinin sıfır olduğu ve karlı bir şeyde filmde de görüldüğü gibi saatlerce yürümek suretiyle buzağı ölümlerine müdahale eden meslektaşlarımızdan tutun gecenin herhangi bir saatinde en şey saat 2.00 midir 3.00 müdür, o saatlerde hastasının başında olan ya da bir doğuma müdahale eden veteriner hekimler asıl itibarıyla insan sağlığına hizmet ediyor. Öyleyse yasal ve fonksiyonel olarak sağlık hizmet sınıfında olan veteriner hekimler sağlık çalışanlarına verilen özlük haklarından, sağlıkta şiddetten, sağlık meslek grubunda tanımlanmakta. Fiil hizmet zammı gibi, özlük hakları ve emeklilik hakları gibi hakların teslim edilmesi gerekiyor.

Yine 35 bini geçen veteriner hekim meslektaşımız sahada serbest olarak mesleğini icra ediyor. Dolayısıyla saha uygulamalarından kaynaklanan efendim belki zaman zaman mevzuatlardan kaynaklanan sıkıntılarla da karşılaşılabiliyor. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar E-Hekette ITS ve ATS uygulamaları 2018 yılı yılında başlatılmıştır. 8 yıl geçmesine rağmen ve burada klinik hem veteriner hekim meslektaşımız çok fazla. Huzurlarınızda bunları ifade etmek istedim. Bu sorunların gerçekten artık daha fazla uzatılmadan ya da daha değişik bir müdahaleyle çözümün oluşması gerekiyor. Bizim Türkiye genelinde yaptığımız toplantılarda, bölge toplantıları yapıyoruz. ve Merkez Konseyi'nde yaptığımız görüşmelerde bakanlığımıza huzurlarınızda çalışmalarımızdaki ilgileri, duyarlılıkları dolayısıyla Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın Bakanımıza ve tüm bürokratlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. İlgileri ve duyarlılıkları çok kıymetli. Bunu belirtmem gerekiyor.

Bizim mesleğimizi yakından ilgilendiren, 2023 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, disiplin konusunu düzenleyen, reklam propaganda konusunu düzenleyen, mesleğimizin etiği, mahremiyeti, priciliği, itibarını sağlayan bir kanun maddemiz iptal edilmişti. Birkaç hafta önce, daha doğrusu geçen ay Tarım Komisyonu'ndan bu 41. madde üzerinde konuşulup Sayın Bakanlık yetkililerimizde Sayın Bakan Yardımcımızın da teşekkür ediyoruz. Çok emekleri var. Bu Tarım Komisyonu'ndan geçti. Önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek. İnşallah kanunlaşacak ve önemli bir sorunumuz halledilmiş olacak. Ben tekrar Sayın Bakan Tarım Orman Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Tarım Komisyonu Başkanımıza ve konuda emek veren sayın vekillerimize, Bakanlığımızın Genel Hukuk Genel Müdürlüğü ve diğer genel müdür arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Bizim için çok gerçekten kıymetli, hayati derecede önemli bir konu çözülmüş oldu. Eğitimle ilgili ülkemizde malumunuz epey sıkıntı var. Veteriner fakültesi sayımız çok fazla. Her yıl 2 bin 500- 3 bin civarında veteriner hekim mezun oluyor. Bunların iş imkanı, istihdam konusu zaten kamuda istihdamı tamamı mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla serbest çalışan, mesleğini özel olarak icra etmek isteyen arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza da çeşitli bunları tabii biz ilgili makamlara arz ediyoruz. Destek konusunda, mali destek konusunda, verilecek krediler gibi iş desteği konusunda da yardımları bekliyoruz ilgili bakanlıklarımızdan."

Kaynak: ANKA