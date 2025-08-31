Türk Sinema Tarihinin İki Büyük Koleksiyonu Koruma Altına Alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ardından Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu, artık uluslararası standartlara sahip özel arşivlerde muhafaza ediliyor.

MSGSÜ'nün Beşiktaş Balmumcu yerleşkesinde uzun yıllardır saklanan Prof. Sami Şekeroğlu Koleksiyonu'nun, yapılan incelemelerde içinde bulunduğu yapının yüksek deprem riski taşıdığının saptanması üzerine taşınmasına karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MSGSÜ işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmayla yaklaşık 10 bin film, üniversitenin Bomonti Kampüsü'nde inşa edilen, iklimlendirme sistemleriyle donatılmış modern arşiv merkezine taşındı.

Bakanlık Koleksiyonu özel arşiv merkezinde

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk döneminden kalan nitrat tabanlı film koleksiyonu, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlamaları kapsamında bir araya getirilen Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi filmleri ile Türk sinema tarihine ait filmleri de kapsıyor.

Bu değerli arşivin de Genelkurmay Başkanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı bünyesinde Bakanlık tarafından kurulan özel arşiv merkezine taşınma işlemleri gerçekleştirildi.

Bu filmler hem nitrat tabanlı olarak korunuyor hem de dijitalleştirilerek çağın gerektirdiği biçimde geleceğe taşınıyor. Bakanlık, eserleri düzenli olarak denetleyerek "filmmirasim.ktb.gov.tr" adresi ve "YouTube/Sine_Resmi" kanalı üzerinden kamuoyunun erişimine sunuyor.

Türk sinema tarihinin en değerli filmleri, bugün güvenli arşivlerde, yarın ise gelecek kuşakların kültürel mirası olarak varlığını sürdürecek.