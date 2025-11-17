Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın cenazesi, TRT Ankara Radyosu'nda düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, şarkıcı Sibel Can ve Abacı'nın sevenleri katıldı. Abacı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'78 YILLIK HAYATINA ÇOK GÜZEL ŞEY SIĞDIRMIŞ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, "Kıymetli sanatçımız Amerika'da vefat etti ve ailesi ülkesine, vatanına dönmesini istedi. Bu süreci yakinen takip ettik. Dün Atatürk Kültür Merkezi'nde törenimizi gerçekleştirdik. Bugün de Ankara'da cenaze törenini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Allah, ailesine sabırlar ihsan eylesin. Diyecek çok fazla bir şey yok. Kıymetli sanatçımız, bizim için 78 yıllık hayatına çok güzel şeyler sığdırmış, çok güzel anılar bırakmış. Birçok sanatçımızın, devlet kurumlarından birçok sanatçımızın katılımı söz konusu. Hepsi bir şekilde ya vokalistliğini yapmış, ya arkasında müzisyenliğini yapmış. Üzüntülüyüz. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

'HEPİMİZ ÖZLEYECEĞİZ'

Abacının kızı Aslı Saba Abacı ise "Çok büyük bir kayıp. Ben hala alışamadım; hem var hem yok gibi hem gerçek hem değil gibi. Ama Ankara'ya geldiğime çok mutluyum. Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Türkiye'de olduğumuza çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok seveni var. Hepimiz özleyeceğiz. Bundan sonra artık burada size emanet. Ben de gelip gidip ziyaret edeceğim" dedi. Annesinin son nefesinde yanında olduğunu belirten Abacı, "Son 2 gün pek konuşmamız olmadı. Çünkü son 2 gün biraz ağırlaştığı için pek konuşma durumumuz olmadı. Ama 3 gün öncesine kadar konuşuyorduk, böyle bir şey beklemedik tabii" diye konuştu.