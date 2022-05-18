Türk Sağlık Sen'den 2 Yönetmelik ve 1 Uygulamanın İptali İçin Danıştay'a Dava: 'Çalışanın Sağlığı ile Oynanmasına Asla Müsaade Etmeyeceğiz'

Türk Sağlık Sen, radyoloji ve iyonlaştırıcı radyasyon kullanılarak sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili 2 yönetmelik ve 1 uygulamanın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Sendikanın Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, "Çalışanın kazanımlarının yok olmasını, haklarının ellerinden alınmasını kabul etmeyiz. Çalışanın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şua izni gibi temel bir hakkın kırpılmasına, önüne setler çekilmesine, birtakım düzenlemelerle anlamsızlaştırılarak çalışan için faydasız bir hale gelmesine rıza göstermeyiz" dedi.

Türk Sağlık Sen, Resmi Gazete'de 26 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği, İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklid Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık İzinlerinin Uygulanması başlıklı düzenlemenin iptali istemi ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurdu. Dava hakkında açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ MAĞDURİYETİNE NEDEN OLAN HUSUSLAR TESPİT EDİLEREK DANIŞTAY'DA DAVA AÇILMIŞTIR"

"Radyoloji çalışanlarını yakından ilgilendiren Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği, İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklid Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık İzinlerinin Uygulanması başlıklı üç yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemelerde radyoloji çalışanlarının mağduriyetine neden olan hususlar tespit edilerek sendikamız tarafından Danıştay'da dava açılmıştır.

DAVADA ÜÇ KONUYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sendikamız tarafından açılan davada; Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan sınıflandırmanın içerisinde radyasyon onkolojisi(radyoterpi) birimindeki denetimli alanlarda iyonize radyasyon cihazları bulunmasına karşın bu cihazların yönetmelikte yer almaması sebebiyle ortaya konulan eksik düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklid Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile şua izinlerinin yalnızca denetimli alanda çalışan personeller tarafından kullanılacağı ve bu izinlerin hesabında ilgili yönetmelik ekindeki tabloya göre işlem tesis edileceği şeklindeki düzenlemelerin ortaya çıkan hak mahrumiyetleri nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2022 tarihli "Sağlık İzinlerinin Uygulanması" başlıklı yazısının; genel anlamda ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak şua izninin bölünmesine ve izinlerin çalışma yılı tamamlanmasından sonraki yıl kullandırılacağı yönünde yer alan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. Ayrıca söz konusu mağduriyete neden olan düzenlemeler ile ilgili Bakanlık nezdinde de görüşmeler yürütülmektedir.

"ÇALIŞANIN SAĞLIĞI İLE OYNANMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Çalışanın kazanımlarının yok olmasını, haklarının ellerinden alınmasını kabul etmeyiz. Radyoloji çalışanlarımız için de tüm yasal platformlarda gereken mücadelenin verileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışanın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şua izni gibi temel bir hakkın kırpılmasına, önüne setler çekilmesine, birtakım düzenlemelerle anlamsızlaştırılarak çalışan için faydasız bir hale gelmesine rıza göstermeyiz. Hukuki süreç başta olmak üzere tüm platformlarda yürüttüğümüz mücadele ile mutlaka sonuç alacağımıza inanıyoruz."