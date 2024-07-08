Huawei'nin 'Gelecek İçin Tohumlar Programı'na katılan Türk öğrenciler hayvancılık projeleriyle dikkat çekti

Çin menşeli uluslararası şirket Huawei tarafından yürütülen ve üniversite öğrencilerinin bilişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan "Gelecek İçin Tohumlar Programı"nın Avrupa ayağına katılan Türk öğrenciler, hayvancılığa yönelik geliştirdikleri projeleriyle ilgi odağı oldu.

Huawei Türkiye'nin mart-nisan aylarındaki ön elemesini geçen 8 Türk öğrenci, 1-5 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan "Gelecek İçin Tohumlar Programı"nın Avrupa ayağı yarışmalarında hünerlerini gösterdi.

Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğrencisi Zeynep Harput, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bartu Bayazıt, Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Göktuğ Kanmaz, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Saliha Nur Şahin, TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berk Kaya, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Osman Baykuş, Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri öğrencisi Reyhan Suna Kul ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gülnihal Aytaç'tan oluşan 8 kişilik Türk öğrenci grubu, Roma'daki programda Türkiye'de ekonominin ana unsurlarından hayvancılık alanında proje geliştirdi.

Türk öğrenciler, besiciler ve çiftçiler için modern bilişim teknolojilerinden yararlanarak hayvancılıkta verimi artıracak projeleriyle "Gelecek İçin Tohumlar Programı"nın Avrupa ayağında ilk 10'a girmeyi başarırken, projeleri de programa katılanlar tarafından dikkat çekici bulundu.

Öğrencilerden Harput, AA muhabirine, Roma'daki programda geliştirdikleri projeyi anlattı. Harput, şunları söyledi:

"Hayvancılıkta birçok problem var aslında ve bu problemlerin erken tespiti, çiftçi için çok yararlı bir şey. Bu problemler hastalık olabilir, hayvanın strese girmesi olabilir. Bunların etkilediği en önemli faktör onların yeme alışkanlığı. Şöyle ki yeme alışkanlığındaki değişiklik aslında bu hayvanın, bir problemi olduğunu bize söylüyor. Biz de büyük çiftliklerde tüm inekleri insan gözüyle her dakika kontrol etmek çok zor olacağı için, kamera sistemiyle onları sürekli izleyerek yeme düzenlerindeki değişimleri tespit ediyoruz ve çiftçiye aslında erkenden büyük bir probleme yol açmadan önce bildiriyoruz. Böylelikle aslında daha yüksek maliyetlerden çiftçiyi erkenden kurtarmış oluyoruz."

Harput, diğer katılımcılar tarafından da projelerinin dikkat çekici bulunduğunu belirterek, "Benim ilk katılışım aslında böyle bir projeye. Huawei Türkiye'nin böyle bir olanak sağlaması gerçekten çok gururlandırıcı ve mutlu edici bir şey çünkü bize eğitimler verirken aynı zamanda Roma'yı gezme şansı yarattı." dedi.

Öğrencilerden Bayazıt da Roma'daki programda Türkiye'de hayvancılıkta verimi artıracak proje tasarlamayı hedeflediklerini anlatarak, "Bizden problemimizi seçerken ve bunun üzerine proje geliştirirken ülkemizden başlamamız ama diğer ülkelerde de kullanılabilecek bir proje yapmamız istenmişti. Hayvancılık dünyanın her yerinde yapılan bir iş olduğu için bunu da diğer ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Bayazıt, "Gelecek İçin Tohumlar Programı"nın Roma'daki Avrupa ayağına katılmanın kendisi adına "muhteşem bir deneyim olduğunu" ifade etti.

BTK Akademi ve Huawei Türkiye'den öğrencilerine tam destek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ermiş de Roma'da Türk öğrencilerin katıldığı programı yerinde izledikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyemizde yaklaşık 6 senedir faaliyetlerine devam eden BTK Akademinin yöneticisi olarak bugün buradayım. BTK Akademi şu anda Türk gençliğine hizmet veren, hem yüz yüze eğitimler hem etkinlikler hem online eğitimlerle yaklaşık 2,2 milyon kullanıcısı olan, 300'e yakın konu başlığında toplam 130 bin dakikanın üzerinde içeriği hazır bulunan, bir online eğitim platformu. Bu platformda, şimdiye kadar bilgi teknolojileri alanında Türk gençliğinin yetişmesi için her türlü işbirliğinde varız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Huawei ile geliştirdikleri işbirliği ile Türk öğrencilerinin Avrupa'da boy gösterdiğini işaret eden Ermiş, Roma'daki programın, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve ülkelerine katkı yapma fırsatı sunduğunu aktararak, "Öğrencilerimizin buraya gelmeleri bile büyük bir başarı. Burada edindikleri deneyimle birlikte kariyerlerinde bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. Bu organizasyona, başta Huawei Türkiye olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin de "Huawei Türkiye olarak Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında her sene 10'dan fazla projeyi hayata geçiriyoruz. Amiral gemisi projelerimizden birisi de 'Gelecek İçin Tohumlar Projesi'. Bugüne kadar hep yurt içinde veya daha öncesinde Çin'de gerçekleştirdiğimiz Gelecek İçin Tohumlar Projesi'nin bu sene Avrupa bölge etabı Roma'da düzenlendi." dedi.

Roma'ya gelen 8 Türk öğrencinin mart-nisan aylarındaki ön elemeleri geçerek Türkiye'yi burada temsil hakkı kazandığını hatırlatan Şahin, "Bir haftalık sürede öğrencilerimiz 5G'den yapay zekaya, bulut bilişimden yeşil enerji dönüşümüne kadar birçok konuda eğitimler aldı. Bu eğitimler yalnızca teorik değil aynı zamanda da pratikte hayata nasıl geçirilebilir noktasında gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

Şahin, "Öğrencilerimiz geliştirdikleri fikirlerle, burada elde ettikleri derecelerle hem bizleri gururlandırdılar hem de kendileri için çok iyi deneyim elde ettiler." dedi.

Huawei Türkiye Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında bugüne kadar 7 binden fazla Türk gencine dokunduklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Huawei Türkiye Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında yalnızca şirketimiz olarak değil, birçok değerli paydaşımızla projeleri hayata geçiriyoruz. En değerli paydaşlarımızdan BTK Akademi de bugün Roma'da bizlerle birlikte. Kendilerine hem Türkiye'de hem de uluslararası çapta gerçekleştirdiğimiz projelerde bizim ve Türk gençlerinin yanında oldukları için teşekkürlerimizi iletiyorum."