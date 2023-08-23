Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs'a mobil ikram aracı teslim etti

Türk Kızılay tarafından hazırlanan mobil ikram aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği'ne törenle teslim edildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa, Büyükelçi Metin Feyzioğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, KKTKD Genel Başkanı Sezai Sezen, Genel Sekreter Hasan Karaokçu ve yetkililer katıldı.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan mobil ikram aracı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneğine (KKTKD) törenle teslim edildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa, Büyükelçi Metin Feyzioğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, KKTKD Genel Başkanı Sezai Sezen, Genel Sekreter Hasan Karaokçu ve yetkililer katıldı.

Türk Kızılayın Türkiye'de hazırladığı mobil ikram aracı KKTKD yetkililerine teslim edildi.

Mobil ikram aracı ile ilgili görevlilerden bilgi alan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, aracın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hayırlı olmasını diledi.

Programın ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki Türk heyeti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın, Kıbrıs Türkü'nün zor günlerinde her zaman yanında olduğunu ifade ederek, 1974 öncesi mücadele yıllarında, çadırlarda yaşamak zorunda kalan Kıbrıs Türkleri için Türk Kızılayın Kıbrıs'taki Kızılay ile önemli işbirlikleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'de, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin büyük bir felaket olduğunu ve Kızılayın önemli çalışmalarda bulunduğunu aktaran Tatar, depremden dolayı hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Yılmaz da ziyarette yaptığı konuşmada göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye yaptıklarını belirtti.