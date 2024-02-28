Türk Kızılayı Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi
Türk Kızılay ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlediği kampanyada 43 ünite kan bağışı topladı. Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir, kan toplama aracını ziyaret ederek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türk Kızılay ekiplerinin Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlediği kampanyada 43 ünite kan bağışı toplandı.
Türk Kızılay, Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir, kan toplama aracını ziyaret ederek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçede 43 ünite kan toplandığı belirtildi.