Türk Kızılay ve AYBÜ'nden Diş Sağlığı İşbirliği

Türk Kızılay ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi arasında "koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması" amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay Genel Merkez'inde gerçekleştirilen protokol töreninde yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında AYBÜ ile "Gülümse Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Türk Kızılayın ana vizyon belgesinde "herkes için esenlik ve güvenli yaşam" yazdığını hatırlatan Yılmaz, "Güvenli yaşam konusunda, afetlere hazırlık, kendimizi güvende tutmak anlamında çok şey işledik. Esenlik dediğimiz zaman ise her türlü 'iyi olma hali' var, dolayısıyla çok büyük bir kısmını sağlık oluşturuyor." dedi.

Sağlık alanına çok önem verdiklerini, bunda dişin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada biz, mobil diş kliniğimizle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hocalarımıza destek veriyor olacağız. Özellikle daha kırsalda, Ankara'nın daha ihtiyaç duyulan yerlerinde, bu taramaları gerçekleştiriyor olacaklar. Taramalar gerçekleştikten sonra diş hekimimize başvuru tarzında değil de devamını da takip edeceğiz. Projenin en önemli farkı bu. Burada ihtiyaç sahibi bir ailemiz varsa, ortodonti tedavisini ya da daha ileri bir tedaviyi karşılayamayacak durumdaysa, orada da Kızılay olarak tekrar biz devreye gireceğiz. Bir şekilde o çocuğun gülümsemesini soldurmamaya çalışacağız. Eğer insanın dişleri sağlıklıysa, çok rahat gülümseyerek konuşabilen insanlar haline geliyor. Ankara'da başlatacağımız bu projenin birçok aileye, çocuğumuza güzellik kazandıracağına inanıyorum."

"Sağlık alanında yapabileceğimiz ne varsa, yapmaya hazırız"

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da Türk Kızılay Genel Merkezi'nde önemli bir işbirliği yapmak üzere toplandıklarını söyledi.

Her iki kurumun da misyon ve vizyonuna uygun bir işbirliği yapacakları için mutlu olduğunu dile getiren Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında yapabileceğimiz ne varsa, biz üniversite olarak yapmaya hazırız. Üniversitelerin fonksiyonlarından biri de topluma hizmettir. Biz AYBÜ olarak, topluma katkı, topluma hizmet yönümüzü hep ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah biz, ihtiyacı olan kesimlere ulaşıp, diş sağlığı konusunda onları gülümsetecek dişler yaparız. Güzel bir işbirliğine vesile olduğu için arkadaşlarımla, hocalarımla, Kızılay'ın değerli ailesine teşekkür ediyorum."

İmzalanan protokol kapsamında, mobil diş klinikleri aracılığıyla engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve dezavantajlı bireylere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulacak.