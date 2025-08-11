Türk Kızılay Sındırgı'daki Depremzedelere Beslenme Desteği Sağlıyor

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından harekete geçen Türk Kızılay, depremden etkilenen vatandaşlara ve müdahale ekiplerine gece boyu beslenme desteği verdi. Toplam 32 araç ve 198 kişilik ekibiyle beslenme hizmeti sağlayan Kızılay, sahada görev almaya devam ediyor.

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam gerçekleşen 6.1'lik depremin ardından personel ve gönüllülerden oluşan 198 kişilik ekibiyle sahada görev alıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmeti ve koordinesinden sorumlu olarak görev yapan Türk Kızılay, 12 ikram aracı olmak üzere toplam 32 araçla hizmet veriyor. Kızılay depremden etkilenen vatandaşlar ile müdahale ve sağlık ekipleri için bölgeye kumanya, çorba, ikramlık, su ve içecek olmak üzere yaklaşık 80 bin adet beslenme malzemesi sevk etti ve gece boyunca dağıtım sağladı.

Bölgeye 4400 adet battaniye gönderen Kızılay, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara battaniye dağıttı.

Türk Kızılay, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda aktif olarak beslenme hizmeti sağlamaya devam ettiğini duyurdu.