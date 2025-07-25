Türk Kızılay Orman Yangınlarına Müdahale Edebileceği Destek Sağlıyor

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Türk Kızılay, orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere ve gönüllülere kumanya desteği sağlayarak, Antalya, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Karabük ve Sakarya'daki çalışmalara katkıda bulunuyor.

Türk Kızılay, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle ve gönüllülere kumanya desteği veriyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ekipler, alevlerle mücadele eden itfaiyecilere, orman işçilerine ve gönüllülere sahada soğuk su, ayran ve paketli gıda ulaştırarak çalışmaların kesintisiz sürmesine katkı sağlıyor.

Açıklamada, destek çalışmalarının Antalya, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Karabük ve Sakarya'nın yangınla mücadele edilen kırsal bölgelerinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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