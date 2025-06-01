Türk Kahvaltısı Erbil'de Kutlandı

Türk Kahvaltısı Erbil'de Kutlandı
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Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Türk kahvaltısının zengin lezzetleri tanıtıldı. 1 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe birçok yerel ve Türk temsilcisi katıldı.

Irak'ın Erbil kentinde, Türk kahvaltısının öne çıkan lezzetlerini tanıtıcı etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 1 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" programına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin dış politika danışmanı Falah Mustafa, IKBY Başkanlığı Müsteşarı Ersan Ağa, IKBY'li yetkililer ve kentteki Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftanın Erbil için çok lezzetli geçtiğini belirterek, 27 Mayıs'ta da Türk Mutfağı Haftası etkinliğini yaptıklarını hatırlattı.

Bugün de kahvaltı sofrasında buluştuklarını vurgulayan Topçu, "2014'ten bu yana dünyadaki bütün büyükelçiliklerimizde kültürümüzün vazgeçilmez parçası olan Türk kahvaltısını böyle etkinliklerle dostlarımızla kutluyoruz. Türk kahvaltısı gerçekten bir yemeğin çok ötesinde, insanları bir araya getiren, saatler boyunca dost sohbeti yapmamıza imkan sağlayan bir buluşma." diye konuştu.

"Ortak insani bağlara yaptığımız her türlü yatırım çok kıymetli"

Topçu, "Van kahvaltısının" dünya rekorlar kitabına girdiğini hatırlatarak, Van Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) kentten getirdiği ustalarla, coğrafi işaretli ürünlerle, misafirlerini ağırladıklarını, çok güzel ve keyifli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Başkonsolos Topçu "Özellikle bugün Maarif okulumuzda öğretmenlik yapan, yerel olsun, Türk olsun, uluslararası öğretmenlerimiz olsun, onları ağırladık. Çok kıymetli dostlarımızı bir araya getirdik. Bu tür faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çünkü gerçekten ortak insani bağlara yaptığımız her türlü yatırım, onları güçlendirmek, o bağlar üzerinde ilişkilerimizi güçlendirmek için yapacağımız her çaba çok kıymetli. Biz de bunun bir örneğini yapmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Van TSO'dan Ebubekir Zirek de Van kahvaltısının dünyaca ünlü olduğunu hatırlatarak, "Erbil Başkonsolosluğumuzun öncülüğünde, Van TSO'nun desteğiyle böyle bir kahvaltı programı düzenledik. Çok verimli ve çok güzel geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şef Ali Geyik ise Van kahvaltısını tanıtmak için Erbil'e geldiklerini, Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinin çok verimli geçtiğini ve yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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