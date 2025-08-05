Türk-Japon Dostluğu 135 Yıl Sonra Güçleniyor

Japonya'nın Wakayama eyaleti Valisi Miyazaki İzumi, 135 yıl önce Ertuğrul Fırkateyni kazasında Kuşimoto halkının, hayatlarını riske atarak hayatta kalanları kurtardığını, bunun da Türk-Japon dostluğunun temelini attığını belirtti.

Başkent Ankara'da, Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği arasında, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza törenin ardından Wakayama Valisi Miyazaki, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğrul Fırkateyni kazasının Türk-Japon ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Miyazaki, "Geçen sene Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılıydı. Ancak Wakayama ile ilişkiler 135 yıl öncesine, Ertuğrul Fırkateyni kazasına dayanıyor." dedi.

Miyazaki, bu dostluğun kökeninin diplomatik ilişkilerden daha eskiye dayanmasının kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.

Vali Miyazaki, geçen sene Türkiye'den Kuşimoto'yu ziyaret eden askeri geminin Ertuğrul'un izlediği rotayı takip etmesi hususunda, bunun, insanların o zamanki duygularının yeniden yaşamasına vesile olduğu değerlendirmesini yaptı.

Afetlere karşı işbirliğinin önemine vurgu yapan Miyazaki, bu olaylar yaşanmadan önce de yardımlaşmaların olduğunu ancak kayıpları en aza indirmek için önlem amacıyla ortak çalışabileceğini kaydetti.

Miyazaki, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirterek "Türkiye hakkında çok daha fazla bilgi almak, öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

"Afet bilincini topluma kazandırmak için çok özel bir işbirliği başlatıyoruz"

TJV Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ise Wakamaya Valisi Miyazaki'nin ziyaretinin iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğini belirtti.

Sayan, "Wakayama ile birlikte afet bilincini topluma kazandırmak için çok özel bir işbirliği başlatıyoruz. 16-22 yaş arası gençlerimizi Türkiye'den Wakayama'ya, Wakayama'dan da Ankara'ya getirerek hem kültürel hem de afet yönetimi konularında bilgi ve görgü alışverişi yapmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu işbirliği sayesinde Türk gençlerinin Japonya'nın afetlere karşı geliştirdiği bilinç ve tecrübeyi yerinde göreceğini aktaran Sayan, aynı şekilde Japon gençlerin de Türkiye'nin bu konudaki çabalarını yakından tanıyacağını söyledi.

Sayan ayrıca, AA'ya, bu tür etkinliklere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek "Bu tip etkinliklerde sizleri aramızda görmek bizi mutlu ediyor, geleceğe karşı umutlandırıyor. Bu dostluk köprüsünün daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Türk-Japon diplomasisinin miladı

İslam dünyasından Japonya'ya organize şekilde giden ilk diplomatik heyeti taşıyan Ertuğrul Fırkateyni, toplam 609 kişilik mürettebatıyla Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrıldı.

Japonya İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen Heyet Başkanı Osman Paşa, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Meiji'ye takdim etti.

Ziyaret kapsamında birçok temasta bulunan Osmanlı heyeti, Yokohama'dan 15 Eylül 1890'da ayrıldı.

Ertuğrul, 16 Eylül akşamı, güneydoğudaki Wakayama eyaletinin kıyısındaki Kuşimoto bölgesi yakınlarında kayalara çarparak battı.

Kazadan sadece 69 denizci kurtulurken 540 Osmanlı levendi hayatını kaybetti.

Ziyaretin mahzun hikayesi iki ülke diplomasisinde başlangıç kabul edilirken batan fırkateyn ve leventlerin manevi mirası, 135 yıldır iki ülke halkının gönüllerinde yaşatılıyor.