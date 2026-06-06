Türk Hava Kuvvetleri, Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katılım sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16, KC-135R tanker uçağı, E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları ile Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katılım sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 3-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Ramstein Flag-2026 Tatbikatı"nda Türk Hava Kuvvetlerinin yer aldığı ifade edildi.

Tatbikatın, müttefik ülkelerle çalışabilirliği ve müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği belirtilen paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz 5 adet F-16, 1 adet E-7T HİK ve 1 adet KC-135R tanker uçağı ile Orland Hava Üssü/Norveç'te konuşlu olarak katılıyor. Türkiye ile 16 ülkenin ve NATO unsurlarının yer aldığı tatbikatta, uçuşlu görevler icra edilerek karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacak." ifadeleri yer aldı.