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Türk Hava Kuvvetleri, Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katılım sağlıyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin Norveç, İsveç ve Finlandiya ev sahipliğinde düzenlenen Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na F-16, KC-135R ve E-7T HİK uçaklarıyla katıldığını duyurdu. Tatbikat, müttefik ülkelerle çalışabilirliği ve müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16, KC-135R tanker uçağı, E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları ile Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katılım sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 3-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Ramstein Flag-2026 Tatbikatı"nda Türk Hava Kuvvetlerinin yer aldığı ifade edildi.

Tatbikatın, müttefik ülkelerle çalışabilirliği ve müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği belirtilen paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz 5 adet F-16, 1 adet E-7T HİK ve 1 adet KC-135R tanker uçağı ile Orland Hava Üssü/Norveç'te konuşlu olarak katılıyor. Türkiye ile 16 ülkenin ve NATO unsurlarının yer aldığı tatbikatta, uçuşlu görevler icra edilerek karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacak." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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