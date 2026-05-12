Türk girişimci Mehmet Aydın’ın geliştirdiği KAGAPSO Sistemi Hermes Creative Awards’ta altın ödül aldı

İş büyütme sistemleri ve yapay zeka destekli gelir mimarileri üzerine çalışan iş stratejisti Mehmet Aydın tarafından geliştirilen KAGAPSO Business Growth Framework, uluslararası Hermes Creative Awards organizasyonunda “Gold Winner” ödülüne layık görüldü.

ABD merkezli Association of Marketing and Communication Professionals (AMCP) tarafından düzenlenen Hermes Creative Awards, yaratıcı iletişim, dijital dönüşüm, pazarlama teknolojileri ve iş inovasyonu alanlarında dünya çapında projeleri değerlendiren uluslararası ödül programları arasında yer alıyor.

Mehmet Aydın’ın geliştirdiği KAGAPSO sistemi, “AI-Driven Revenue Architecture & Integrated Marketing Campaign” kategorisinde ödül aldı.

KAGAPSO, işletmelerin pazarlama, satış ve operasyon süreçlerini tek bir sistem altında birleştirmeyi hedefleyen yapılandırılmış bir büyüme modeli olarak tanımlanıyor.

Sistem; hedef kitle analizi, müşteri problemleri, gelir modeli, avantajlı teklif, pazarlama, satış ve operasyon süreçlerini bütünsel şekilde ele alıyor. Modelin merkezinde ayrıca LDOST adı verilen gelir mühendisliği formülü yer alıyor.

Aydın, günümüzde birçok işletmenin temel probleminin reklam eksikliği değil, sistem eksikliği olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Birçok işletme reklam veriyor ancak pazarlama, satış ve operasyon süreçleri birbirinden kopuk ilerlediği için sürdürülebilir büyüme sağlayamıyor. KAGAPSO, bu parçaları tek bir büyüme mimarisi altında birleştirmek amacıyla geliştirildi.”

KAGAPSO kapsamında geliştirilen sistemlerde Meta Ads, Google Ads, CRM altyapıları, WhatsApp dönüşüm sistemleri, yapay zeka destekli müşteri iletişimi ve otomatik randevu altyapıları birlikte kullanılıyor.

Sistem özellikle gayrimenkul, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde uygulanıyor. Hazırlanan vaka analizlerine göre, bazı projelerde reklamdan satışa kadar olan süreç tamamen otomatik altyapılar üzerinden yönetilirken ölçülebilir ticari sonuçlar elde edildi.

Mehmet Aydın, son yıllarda dijital pazarlama, satış sistemleri, CRM otomasyonları ve yapay zeka destekli büyüme altyapıları üzerine çalışmalar yürütüyor. Aydın aynı zamanda The Chartered Institute of Marketing (CIM) tarafından verilen en üst üyelik seviyelerinden biri olan FCIM (Fellow) unvanına da sahip bulunuyor.

Öte yandan Aydın’ın geliştirdiği KAGAPSO sistemi üzerine hazırlanan kitabın da yakın dönemde yayımlanması planlanıyor.

Çalışmalarını ABD merkezli Maydin Media LLC üzerinden sürdüren Mehmet Aydın, önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD başta olmak üzere farklı pazarlarda işletmeler için ölçeklenebilir büyüme sistemleri geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Yüksel:

Adam harika başarı göstermis ya! KAGAPSO sistemi gerçekten iş sektöründe çok ihtiyaç duyulan bir çözüm bence! Özellikle otomasyon kısmı çok zeki tasarlanmış, reklamdan satışa kadar her şeyi bağlaması çok işlevsel! Mehmet Aydın gibi girişimcilere destek olmamız lazım!

Haber YorumlarıHamza Güleç:

Hmmm ödül almış ama eee dediğim gibi Avrupa'da bu tarz sistemler çok daha eski ve geliştilmiş durumda! Bizde şimdi fark ettik anlaşılan bu müşteri yönetim işlerini. Yinede tebrik ederiz tabii ama onlardan bu konuda gerideyiz maalesef.

Haber YorumlarıÖzlem Erdoğan:

Yaa bir ödül daha! Bravo Mehmet Bey! Türk girişimcileri hep böyle uluslararası platformlarda başarılı oluyor, gördünüz mü! Sistem çok iyi anlaşılan yazılı, pazarlama satış operasyon hepsini bir yerden yönetmek. Emeğine sağlık!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

