Türk gezgin, 11 günde sadece su içerek yaptığı doğa yürüyüşüyle ilke imza attı

Türk gezgin Muammer Yılmaz, Avrupa'nın uzun mesafe doğa yürüyüşü parkurlarından Tour du Mont-Blanc'ı 11 günde sadece su içerek minimalist bakış açısıyla sırt çantasız ve ayağında sandalet ile tamamlamasıyla bir ilke imza attı.

Türk gezgin Muammer Yılmaz, Avrupa'nın uzun mesafe doğa yürüyüşü parkurlarından Tour du Mont-Blanc'ı 11 günde sadece su içerek minimalist bakış açısıyla sırt çantasız ve ayağında sandalet ile tamamlamasıyla bir ilke imza attı.

AA muhabirine konuşan 46 yaşındaki Yılmaz, Mont Blanc masifini çevreleyen 162 kilometrelik mesafe ve toplam 10 bin metre rakım değişimini kapsayan İsviçre, İtalya ve Fransa'nın bazı kısımlarından geçen parkuru, 11 günde su dışında hiçbir gıda takviyesi almadan tamamladı.

Yılmaz, "Fransa'da Colmar şehrinde doğdum. Strasbourg'da öğrenci olarak sinema-televizyon bölümünde okudum. Ama genç yaşta her sene 6 bin kilometre arabayla Türkiye'ye gidip gelirdik. Bugüne kadar 100 ülke gezme şansımız oldu." dedi.

Muammer Yılmaz, "En son gezimizde maceramız Tour de Mont Blanc yani Avrupa'nın en yüksek dağının etrafında yürüdüm. Çok güzel bir yürüyüş ama biraz zorlu, toplam 10 bin metre tırmanıyorsun ve iniyorsun her gün bin metre inip çıkıyorsun kolay bir şey değil. Çantasız özel bir sandalet giyerek su orucu tutarak dağlarda yürüdüm. Yani dağ suyu ve temiz havayla bir yürüyüş yaptım." ifadelerini kullandı.

"Suyu kaynağında içmek ve tertemiz dağ havasını solumak muhteşemdi"

"Bu inanılmaz manzaralarda yürümek, suyu kaynağında içmek ve tertemiz dağ havasını solumak muhteşemdi." diyen Muammer Yılmaz, "11 gün su orucu tutarak çok zor günler geçirdim. Varışta, kurtuluştan ve mutluluktan ağladım." şeklinde konuştu.

Türk maceracı, "11 gün 33 öğün demek. 33 yemek yemedim ara öğün bile yok bir fındık bile yemedim. Vücutta bazı enerjiler bitmişti. Yürürken ve bu enerjileri ararken her adımda bir zorluk oluyordu ve tabii ki yolculuğu bitirince hem kurtuldum hem de başardım hissi vardı." açıklamasında bulundu.

"İnsanoğlu her zaman fazlasını istiyor"

Muammer Yılmaz, kendisini ekolojik bir yürüyüşçü olarak tanımlıyor, sıfır atıkla gezmeye çalışıyor, aşırı tüketimi gözler önüne sermek istiyor, abur cubur beslenmeye tepki göstererek insanları sağlıklı beslenmeye teşvik ediyor.

Kendisini minimalist olarak tanımlayan Yılmaz, Tour du Mont Blanc'ı sırt çantası olmadan bitirdi. Bu yolculukta, Yılmaz'in cebinde sadece üç şey vardı: bir su matarası, bir yağmurluk ve bir küçük uyku tulumu.

Parkuru ayağında bir çift sandalet ile geçen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayat bizi maksimalizme yönlendiriyor. Her zaman şunu almam lazım, bir arabam var daha iyi olması lazım. İnsanoğlu her zaman fazlasını istiyor. Bu istekler de bitmiyor. Benim hayatım birkaç yıldır minimalizme geçti yani azalttım arabamı sattım bisikletle geziyorum kafamda da derdim azaldı. O kadar güzel olunca birkaç yıldır çantasız mutlu ve özgür şekilde geziyorum. Ayrıca bu yolculuğu çantasız yaptığım için başarabildim. Üzerimde birkaç kilo ekstra ağırlık olsaydı başaramazdım."

"Hiç kimseye tavsiye etmiyorum"

Güzel bir dağ yürüyüşü yaptığını ama zorluklarla da karşılaştığını ifade eden Muammer Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu yolculuğun manzarası, dağları, havası, suyu çok güzel ama ara sıra zorlu oldu. Neden hiç kimsenin bunu daha önce yapmadığını o zaman anladım ve hiç kimseye tavsiye etmiyorum, oruçlu olarak çok zor."

Vücudun arınması ve dinlenmesi için 5-7 gün gıda takviyesi almadan sadece su tüketimini tavsiye ediyor

Türk gezgin, vücudun arınması ve dinlenmesi için herkesin imkanlarına göre 5-7 gün gıda takviyesi almadan sadece su tüketmesini tavsiye ediyor ve herkesi yürümeye teşvik ediyor.

Gıda takviyesi almadan sadece su tüketimini ruh ve beden sağlığı için önemli olduğunu ve tavsiye ettiğini belirten Yılmaz, "Herkese evde ya da özel bir yerde hayatında bir kere su orucunu denemesini tavsiye ederim. 5-7 gün sadece su ile durmak sağlık için çok güzel, denemenizi tavsiye ederim. Bizim orucumuz da çok güzel ama akşamları çok yemesek daha güzel olacak. Akşamları (iftarda) çok yemek yiyoruz maalesef." şeklinde konuştu.

"Herkesi her gün en az 30 dakika yürüyüşe davet etmek için bunları yaptık"

162 km süren dağ yürüyüşünü insanlara yürüyüşe davet etmek için yaptığını belirten Yılmaz, "Herkesi her gün en az 30 dakika yürüyüşe davet etmek için bunları yaptık." dedi.

Yılmaz, "Ekmek almak için yakın bir yere gitmek için araba çalıştırmak yerine yürüsek ya da parklarda ormanlarda doğa içinde yürüsek hem sağlığımız hem de moralimiz için çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"Nasıl daha mutlu olabiliriz"

Filmi hazırlanan 11 günlük minimalist bir açıdan bakılarak yapılan yürüyüşün bazı bölümlerinde kendisine eşlik edenlerin de olduğunu söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolculuğu Milan Bihlmann (maceracı yönetmen) ile yaptık, yol arkadaşım. Senelerdir beraber maceralara gidiyoruz. Bu sefer film yapmak için beraber yola çıktık. Ayrıca 5 kişiyi davet ettik su, yoğa ve dağ uzmanları da geldi onlar da tecrübelerini paylaştılar. 'Hayatta korkularımızı nasıl azaltabiliriz, nasıl daha sağlıklı bir hayat yaşayabiliriz ve nasıl daha mutlu olabiliriz' sorularına cevap verdiler ve çok güzel bir film hazırlıyoruz. Hem doğanın manzaraları var hem oruçlu anlarımız hem de davet ettiğimiz misafirlerin bilgileri paylaşacak çok büyük bir film hazırlıyoruz."

11 gün boyunca aç karnına yapılan Tour du Mont Blanc, yönetmen Milan Bihlmann tarafından filme alındı.

Yılmaz, "Belgesel aynı zamanda kendimizi aşmayı, hayatımıza verdiğimiz anlamı ve yaşamanın mutluluğunu da anlatacak." diye konuştu.

Filmin, 25 Ocak 2023'de tamamlanması planlanıyor.