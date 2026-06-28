Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım desteği

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri, 25 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giderek, arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına başladı.

Afad'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Depremin hemen ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2 adet uçak ile arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığımıza ait 2 adet uçak ile 75 personel, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeği Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaşmıştır. Bölgeye ulaşan ekiplerimiz, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kriterleri çerçevesinde ilk olarak RDC (Reception and Departure Centre) varış/ayrılış merkezinde kayıt yaptırmış, akabinde Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde belirlenen alanlarda arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına başlamıştır. Depremlerden etkilenen dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar; tüm ekiplere çalışmalarında başarılar, kolaylıklar dileriz" denildi.

'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN YARDIM ELİ KITALARI AŞIYOR'

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım eli kıtaları aşıyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede görev yapan AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri, afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. İnsan hayatına umut olmak için dünyanın öbür ucunda görev başındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı