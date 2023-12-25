'Türk Edebiyatının İncileri' ve 'Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat!' kitapları Ankara'da tanıtıldı

Özbekistan Kültür Bakanlığı, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde, başkentte "Türk Edebiyatının İncileri" ve "Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat!" kitaplarının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Özbekistan Cumhurbaşkanlığının yayımladığı 100 ciltlik "Türk Edebiyatının İncileri" derlemesi ve TÜRKSOY'un yayımladığı "Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat!" kitabı tanıtıldı.

Özbekistan Kültür Bakanlığı, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği, TÜRKSOY ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen kitap tanıtım toplantısına, TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayriddin Sultanov, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarından önce "Türk Edebiyatının İncileri" serisinin tanıtım filmi gösterildi.

"Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat!" kitabının yazarı da olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Sultanov, konuşmasında, ülkesinde bilime, eğitime, kültüre ve edebiyata büyük önem verildiğine işaret ederek, "Türk Edebiyatının İncileri" derlemesinde, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerden 450'nin üzerinde ünlü şair, yazar ve düşünürün başyapıtlarının yer aldığını belirtti.

Derlemedeki kitapların, Özbekistan'daki bütün kütüphanelere dağıtıldığını kaydeden Sultanov, bunların büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Sultanov, ülkesi adına "Özbekistan Kültürel Mirası" adlı 50 ciltlik kitap serisinin sertifikasını Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Tuğlu'ya takdim etti ve ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerinin bir araya getirildiği 10 ciltlik eseri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine hediye etti.

"Türk-İslam medeniyetinin kaynağı Özbekistan'da devam ediyor"

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mesten, Türk edebiyatının ve bilgeliğinin geçmişe dayandığına işaret ederek, "Hiç kesilmeden gürül gürül akan bir ırmak olarak Türk-İslam medeniyetinin kaynağı Özbekistan'da devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki samimi ilişkilere değinen Mesten, "Yaklaşık 8 yıldır Özbekistan-Türkiye arasındaki ilişkiler, adeta şaha kalkmış durumda. Elbette bu ilişkilerin en önemlisi, kültür ilişkileridir. Biz çok daha ileriye gitmesine vesile olmak istiyoruz. Çok daha ileriye gideceğinden de eminiz." ifadesini kullandı.

Rektör Bostancı, Türk dünyasının geçmişteki gerçekliğin üzerine geleceğin hayallerini kurmak istediğini vurgulayarak, bu ülkeler arasındaki ortak geçmişe dikkati çekti.

Yusuf Has Hacib ve Ahmet Yesevi gibi ünlü şairlerin ve düşünürlerin, Türk dünyasını bir araya getirdiğini belirten Bostancı, "Onlar marifetiyle biz zamanı aşarak, bugünkü insanlarla kardeşliğimizin ne olduğunu görüyoruz." dedi.

"Eşsiz proje"

Genel Sekreter Raev de "Türk Edebiyatının İncileri" derlemesinin büyük çabanın ardından ortaya çıktığına vurgu yaparak, TDT gibi uluslararası teşkilatlar, büyükelçilikler, edebiyatçılar ve çevirmenlerin yoğun emeklerinin neticesinde hayata geçirilen projeyi "eşsiz" olarak tanımladı.

Bu eserlerin tanıtım toplantısının, daha önce Özbekistan'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Raev, "Yurt dışındaki ilk tanıtımının, bugün Türkiye'de, Millet Kütüphanesi'nde düzenleniyor olması da ayrı bir önem taşımaktadır." dedi.

Raev, Hayriddin Sultanov'un eserlerinin estetik, edebi ve öğretici olduğunu dile getirerek, "Eserlerinde Özbeklerin hayatına dair manzaraları, ruh dünyasını, arzu ve hayallerini, düşünceleri görmek mümkündür." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Raev, Sultanov'a TÜRKSOY Altın Onur Nişanı, plaket ve hediye takdim etti.

Raev, Büyükelçi Azamhocayev'e TÜRKSOY 30. Yıl Madalyası verdi.